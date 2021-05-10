رياضة البرلمان: وزير الشباب يزور بورسعيد غدًا للبدء في إجراءات إنشاء ستاد النادي المصري

/630678/رياضة-البرلمان-وزير-الشباب-يزور بورسعيد-غدا-للبدء-في-إجراءات-إنشاء-ستاد-النادي-المصري

أعلن دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة سيزور بورسعيد، غدًا الثلاثاء، للبدء في إجراءات تنفيذ توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء ستاد النادي المصري.

ويستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والكتله البرلمانية لمحافظة بورسعيد، وذلك بالديوان العام للمحافظة.

وأشار دكتور محمود حسين، إلى أن تلك الزيارة تأتي بناء على الجهود والاتصالات المكثفة التي بذلت في الشهور الماضيه للبدء في أعمال إنشاء ستاد النادي المصري في نفس موقعه الحالي وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وبالشكل الذي يليق ببورسعيد وجماهيرها العظيمة.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة على أن الجهود والاتصالات المبذولة في ملف ستاد النادي المصري لم ولن تتوقف لحين تحقيق الحلم الكبير لجماهير النادي المصري، مضيفًا ان :"النادي المصري ليس مجرد نادي جماهيري، ولكنه كيان وطني عظيم يمثل روح بورسعيد، وجزء تاريخي وطني مهم في حياه المصريين