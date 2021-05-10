/630679/صلاح-محسن-يسجل-هدف-الأهلي-الأول-في-مرمى-الزمالك-فيديو

سجل صلاح محسن لاعب النادى الأهلى الهدف الأول لفريقه في شباك نادى الزمالك في الدقيقة الـ 71 في المباراة التى تقام بين قطبي الكرة المصرية على إستاد القاهرة الدولى ، ضمن الجولة الـ 21 لمنافاسات الدورى المصرى الممتاز .

نجح صلاح في تعزيز موقف النادى الأهلي ، وإحراز هدف التقدم للمارد الأحمر، وذلك بعد إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

ويدخل الأهلى المباراة وهو يحتل المركز الثانى لجدول الدورى المصرى برصيد 40 نقطة ، خلف نادى الزمالك الذي يحتل المركز الأول برصيد 44 نقطة ، ويسعى الأحمر للحصور على الثلاث نقاط لتعزيز موقفه في الدورى المصرى الممتاز .

هدف الاهلي الاول صلاح محسن عااااالمي 🔥🦅❤️ pic.twitter.com/Rh4TfHgAAZ — عالم الاهلي 🦅❤️ (@AhIy0) May 10, 2021

تشكيل الأهلى لمواجهة الزمالك

ويدخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وصلاح محسن وأكرم توفيق ووالتر بواليا.

بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى :

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلى

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام محمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي. واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل