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انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي منذ دقائق قليلة رأسًا على عقب بعد تداول العديد من الأنباء التي تفيد بوفاة الفنان الكوميدي الكبير سمير غانم، وخاصة بعد تصريح الاعلامي رامي رضوان بخطورة حالته الصحية، ماجعل الحيرة والتساؤلات تزداد هل توفي سمير غانم حقًا ام هي مجرد شائعة لخلق حالة من الإثارة وجذب الإنتباه؟.

دوت الخليج يكشف حقيقة وفاة الفنان سمير غانم بعد انتشار العديد من الشائعات التي تداولتها المواقع الإخبارية خاصة بعد تصريح رامي رضوان بعدم استقرار حالة سمير غانم الصحية.

أيمن بهجت قمر وأشرف ذكي ينفوا شائعة وفاة سمير غانم

نشرت الفنانة منة جلال منشور تتسائل حول الشائعات المتداولة حول سمير غانم وكتبت: "ممكن حد يأكد أو ينفي خبر استاذ سمير"، ليجيب عليها السيناريست أيمن بهجت قمر بأنها مجرد شائعة، كما صرح أيضًا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بأن الفنان سمير غانم بخير وكل ما أشيع مؤخرًا لا أساس له من الصحة ومجرد شائعات سخيفة.

رامي رضوان يهاجم المواقع الإخبارية ويكشف عن عدم استقرار حالة سمير غانم الصحية

وأعرب الإعلامي رامي رضوان، صباح اليوم، عن استيائه لما تداولته المواقع الإخبارية من أخبار غير صحية حول الحالة الصحية للفنان سمير غانم، مشيرًا إلى أن ما تداولته المواقع من أنباء تفيد بدخول سمير غانم في غيبوبة غير صحيح، ولكنه في مرحلة حرجة.

فكتب رضوان عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: "أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح، السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع، أرجوكم اتقوا الله، مش كده!، الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد، مش بتزيد من هم المهموم!، لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل، وعلى حساب صحة الأخرين ونفسية أسرهم".

وانتقل برسالته لمتابعيه مطالبًا الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم: "ولكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين، لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما".

نهال عنبر تنفي دخول سمير غانم في غيبوبه

وكشفت نهال عنبر، المسئولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية، أن ما تردد بشأن دخول النجم سمير غانم فى غيبوبة بعد أن تعرض لخلل في وظائف الكلى، غير صحيح، موضحة أنه ما زال داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى التي يتلقى فيها العلاج وتعتبر حالته الصحية غير مستقرة، حيث تعرض لأزمة تنفسية وأثرت على الصدر ما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي.