/630681/ساسي--يحرز-هدف-التعادل--للزمالك-في-مرمى-الأهلي-فيديو

سجل فرجانى ساسي لاعب نادى الزمالك الهدف الأول للقلعة البيضاء في مرمى النادى الأهلى في الدقيقة الـ 79 في المباراة التى تقام على إستاد القاهرة الدولى ، ضمن الجولة الـ 21 لمنافسات الدورى المصرى الممتاز .

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة جدول الدورى برصيد 44 نقطة ، بينما يأتى النادى الأهلى في المركز الثانى برصيد 40 نقطة يحاول الأبيض المحافظة على الصدارة ، بينما يحاول الأحمر تعزيز موقفه في الدورى الممتاز وإقتناص الثلاث نقاط . #الاهلي_الزمالك

هدف جميل من فرجاني ساسي يتعادل للزمالك 1 / 1 pic.twitter.com/B0u1Esu3jB — Almilany (@Almilany__) May 10, 2021 ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل : تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلى حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي خط الهجوم : يوسف أوباما ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام محمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي. واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل بينما يدخل الأهلى بتشكيل : تشكيل الأهلى لمواجهة الزمالك ويدخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني. خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات. وفي الهجوم: محمد شريف. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وصلاح محسن وأكرم توفيق ووالتر بواليا

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