/630682/الأهلي-والزمالك-حبايب--التعادل-الإيجابي-يحسم-القمة-122-فيديو

إنتهى الشوط الثانى من المباراة التى تجمع قطبي كرة القدم المصرية ، النادى الأهلي ونادى الزمالك بالتعادل 1-1 ، في مباراة ضمن الجولة الـ 21 لمنافسات الدورى المصرى الممتاز .

أحرز صلاح محسن لاعب النادى الأهلى الهدف الأول لفريقه في شباك نادى الزمالك في الدقيقة الـ 71 من المباراة ،و يلحقه فرجانى ساسي بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ 79 من عمر الشوط الثانى .

#الاهلي_الزمالك

هدف جميل من فرجاني ساسي يتعادل للزمالك 1 / 1 pic.twitter.com/B0u1Esu3jB — Almilany (@Almilany__) May 10, 2021

هدف الاهلي الاول صلاح محسن عااااالمي 🔥🦅❤️ pic.twitter.com/Rh4TfHgAAZ — عالم الاهلي 🦅❤️ (@AhIy0) May 10, 2021

بهذه النتيجة يحافظ نادى الزمالك على صدارة الدورى برصيد 45 نقطة ، ويأتى في المركز الثانى النادى الأهلى برصيد 41 نقطة

تشكيل الأهلى لمواجهة الزمالك

ويدخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وصلاح محسن وأكرم توفيق ووالتر بواليا.

بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى :

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلى

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام محمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي. واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل