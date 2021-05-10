قصة استشهاد الرائد ماجد عبد الرزاق على أيدي التنظيمات الإرهابية

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يواصل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 28 إبراز أسماء أبطال الشرطة الذين سطرت أسمائهم بالذهب في سجل الشرف، بعدما قدموا أرواحهم فداء للحفاظ على الأمن والأمان بجمهورية مصر العربية.

دوت الخليج يرصد قصة الشهيد البطل الرائد ماجد عبد الرزاق الذي استشهد على يد التنظيمات الإرهابية أثناء تأديته لعمله.

قصة إستشهاد البطل ماجد عبد الرازق

الشهيد الرائد ماجد عبد الرازق هو معاون مباحث قسم شرطة النزهة الذي استشهد إثر إطلاق النيران عليه جراء اقترابه من سيارتين داخلها مجموعة من الإرهابين المسلحين الذين كانوا يخططون لإغتيال رئيس الجمهورية.

كان الشهيد ماجد عبد الرازق يقوم بواجبه الأمني من خلال فحص إحدى السيارات الملاكي في محور طه حسين بشارع النزهة بمصر الجديدة، كانت في حالة الانتظار وعند اقترابه منها تم فتح النار عليه من قبل راكبي السيارة بأسلحة آلية ليستشهد في الحال، وأصيب فردين من الشرطة.

مسلسل الاختيار 2

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، فضلًا عن الإغتيالات التي كان يتم تدبيرها لإستهداف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 من بطولة أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز، إنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، والفنان الراحل هادي الجيار، وإياد نصار، وبشرى، وباقة لامعة من نجوم الشرف الذين جسدوا أسماء عديدة وأبطال لهما تاريخ حافل.