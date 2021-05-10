مسلسل الاختيار 2 الحلقة 28..استشهاد عمر القاضي وماجد عبد الرازق

/630684/مسلسل-الاختيار-2-الحلقة-28استشهاد-عمر-القاضي-وماجد-عبد-الرازق

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 28، شهدت أحداث مثيرة بدايًة من تواجد مجموعة إرهابية من الشباب، في إحدى الشقق السكنية يصنعون طائرات مفخخة لاستخدامها في عملياتهم التكفيرية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2الحلقة 28، التي شهدت حادث النزهة واستهداف الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن تعرض كمين العريش لهجوم مسلح.

كريم عبد العزيز وأحمد مكي يسلطان الضوء على تضحية الشهيد رامي هلال

انتقل المشهد التالي إلى مكتب ضابط الأمن يوسف الرفاعي -أحمد مكي- حيث يتبادلا الحديث حول صديقهما الشهيد رامي هلال -كريم فهمي- الذي استشهد في حادث الدرب الأحمر وأن استشهاده بالعبوة الناسفة فدى أشخاص كثيرون، وأثناء هذا الحديث وضع يوسف صورته إلى جانب صور الشهداء على مكتبه، واتفق هو وزكريا على أن من يستُشهد أولًا يضع للآخر صورة على مكتبه.

محمد كيلاني يستعد لتنفيذ أولى عملياته الإرهابية

تقابل مؤمن -محمد كيلاني- مع مرشده في التنظيم الإرهابي، وأعرب له عن حاجته إلى نقود ليرسلها إلى والدته التي تظن أنه يعمل كمحاسب، فطمئنه الأخير أنه سيحصل عليها قريبًا، بعدها جلس الأخير مع الشباب المجندين وأخبر كل شخص فيهم عن دور في العملية الإرهابية التي سينفذونها، ومن ثم انطلقوا في تنفيذها.

استشهاد النقيب ماجد عبد الرازق

تلقى قطاع الأمن الوطن معلومات حول استهداف إحدى العمليات الإرهابية لرئيس الجمهورية، فصُدر للنقيب ماجد أحمد عبد الرازق معاون مباحث النزهة أوامر بتوسيع دائرة الاشتباكات وأثناء تفقد للحالة الأمنية بشارع طه حسين بالنزهة، لاحظ توقف سيارة سوداء في مكان مظلم يستقلها عدد من الأشخاص فاستشعر أنهم يمثلون خطرًا وقبل أن يتفحض الأمر بادرته الجماعة الإرهابية بإطلاق الرصاص، ليلقى مصرعه على الفور ويستشهد عام 2019.

فرغت قوات الأمن الكاميرات التي كانت تتواجد في شارع طه حسين في محاول للوصول إلى المجموعة الإرهابية، وعلى الجانب الآخر اجتمع اللواء مراد بالمقدم يوسف الرفاعي وزكريا يونس وأخبرهم أن الشهيد ماجد عبد الرازق هو زوج ابنة الشهيد العميد وائل طاحون، وأن الوزارة ستقيم له جنازة عسكرية.

قوات الأمن تلقي القبض على قاتلي الشهيد ماجد عبد الرازق

نجحت قوات الأمن في القبض على أحد العناصر المتورطة في قتل الشهيد ماجد عبد الرازق وحقق معه زكريا يونس وسأله عن سبب تواجدهم في هذا المكان بذلك التوقيت، فادعى الأخير أنهم كانوا يرصدون مستشار ما فحذره زكريا أن يعترف بالحقيقة حتى لا يتحمل التهمة بمفرده، فأقر أنهم كانوا يستهدفون سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد أن علموا بموعد سفره من خلال الأخبار، وأن شخص يدعى مؤمن-محمد كيلاني- هو من سيتولى عملية اغتياله بسلاح "دوشكا"، وعلم منه مكان الشقة السكنية التي كانوا يجتمعون بها.

داههمت قوات الأمن إحدى الشقق السكنية التي كان يجتمع بها العناصر الإرهابية المخططة لاغتيال رئيس الجمهورية، وبعد أن علمت تلك العناصر بتمكن الشرطة من معرفة مكان إقامتهم، أمرهم مرشدهم بالسفر إلى أسيوط.

جنازة مهيبة للشهيد ماجد عبد الرازق

أُذيعت جنازة شهيد الواجب النقيب ماجد عبد الرازق من داخل مسجد الشرطة بأكاديمية الشرطة والتي كان يتقدمها السيد محمود توفيق وزير الداخلية في 7 أبريل 2019، ونعت وزارة الداخلية الشهيد البطل الذي ضحى بحياته فداءً للوطن.

حادث العريش

بالتزامن مع تكبيرات العيد، وبينما يحتفل الناس بعيد الفطر المبارك في 5 يونيو 2019، هاجمت مجموعة إرهابية مسلحة كمين بمدينة العريش في شمال سيناء، وبدأ عناصر الكمين بقيادة عمر القاضي فى التصدي لهم ببسالة، وبادلوهم إطلاق النيران حتى أوقعوا 5 في صفوف العناصر الإرهابية، وبدأ القاضي فى التحدث عبر اللاسلكي موجها حديثه لقوات الدعم مطالبًا إياهم بدك وغربلة الكمين وطالبًا دعم، ومن ثم لقن أحد زملائه الشهادة.

استشهاد عمر القاضي بعيد الفطر

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 عناصر إرهابية، واستشهاد النقيب عمر القاضي، وأمين الشرطة محمد بربري، والمجندون محمد بخيت ومحمد فايز وعبد الله عز الدولة أبو بكير، ابن مركز البلينا بسوهاج، وعبد الله الصاوي وشريف سعد وكرم أحمد.. وشُيع جثمان القاضي فى جنازة عسكرية مهيبة بمسقط رأسه فى المنوفية، لتنتهي بذلك أحداث الحلقة 28 من مسلسل الاختيار 2.