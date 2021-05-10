/630685/الإسماعيلي-يواصل-عزف-سمسيميتة-أمام-البنك-الأهلي-بفوز-قوي

حقق الإسماعلي فوز مهم وقوي علي حساب البنك الأهلي، بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الأسبوع الواحد والعشرون من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد عليه ملعب المقاولون العرب.

سجل الهدف الوحيد لفريق الإسماعيلي في لقاء اليوم أمام البنك الأهلي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 58 من عمر المباراة، من خلال كرة طولية من محمد هاشم أرسل من الركلة الثابتة لداخل منطقة الجزاء وقابلها فخر الدين بن يوسف برأسية قوية من على القائم الأيمن لتسكن الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

رفض فريق الدراويش المتعطش في إحراز الأهداف تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال بعد بداية سيئة للفريق في مطلع الموسم، ايسجل الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق أري بابل من خلال كرة طولية من الركلة الثابتة ووصلت لعماد حمدي على القائم الأيسر الذي مررها أمام المرمى فقابلها أري بابل بتسديدة مباشرة من على القائم الأيمن لداخل الشباك.

واصل المدير الفني الجديد لفريق الدراويش إيهاب جلال بتحقيق الفوز علي البنك الأهلي ليعيد مسار فريق الإسماعيلي إلي مسارة الصحيح بالدوري المصري الممتاز في موسم كان سئ للفريق في بدايته.

تلقي أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي في الدقيقة التاسعة والثمانون البطاقة الحمراء الوحيدة في المباراة بعد تدخل قوي علي المنافس، ويستعين محمد حفني حكم المباراة بتقنية الفار، ويشهر البطاقة الحمراء لياسين بعد التأكد من صحة قرارة.