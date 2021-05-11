الزمالك يتعادل مع الأهلي 1/1 في قمة الكرة المصرية

تعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأثنين، باستاد القاهرة في الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري.

سجل صلاح محسن هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 73 ثم تعادل فرجاني ساسي للزمالك في الدقيقة 79 ،

بهذه النتيجة ، يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة ويبقي في قمة الدوري كما إرتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة ويبقي في المركز الثاني وأن كان الأحمر قد خاض 19 مباراة فقط.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلا من:محمد الشناوي، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني، عمرو السولية، آليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف

فيما ضم تشكيل الزمالك كلا من: محمد عواد - أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثى - طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين وإن كانت الغلبة للأهلي الذى ضغط مُبكراً عن طريق محمد شريف والشحات وقفشة وسنحت فرصة لحسين الشحات من ناحية اليمين لكن دفاع الزمالك تعامل معها بشكل جيد.

تلقى محمد شريف أكثر من كرة لكنه تعامل معها برعونة إلى أن ينشط أداء الزمالك عن طريق بن شرقي وفتوح.

في الدقيقة 16 كانت أول فرصة خطرة للزمالك بعدما سدد طارق حامد كرة قوية أبعدها الشناوي عن المرمى وتحوّلت الكرة إلى ضربة ركنية للزمالك.

واصل الزمالك الضغط على الأهلي وكاد شيكابالا يسجل هدفاً من هجمة من ناحية اليسار لكن محمد الشناوي تألق وتصدى للكرة على ثلاث مرات بعدما سدد كرة قوية وارتدت إلى أشرف بن شرقي وتصدى لها الشناوي أيضاً.

ونال فرجاني ساسي بطاقة صفراء للخشونة مع عمرو السولية، واصطدم طاهر محمد طاهر مع محمود حمدي الونش تطلب ارتداء طاهر "شاشة حمراء" تم وضعها على الجرح الناتج لهذا الصدام.

أهدار حسين فرصة تسجيل هدف للأهلي بعدما تلقى كرة من قفشة لكنها سددها بعيداً عن القائم ،ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة مع شيكابالا،وعاد محمد الشناوي للتألق وأنقذ فرصة من زيزو وحاول الفريقين التسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني بنشاط واضح وضغط الأبيض أكثر من مرة على مرمى الشناوي لكن الأخير واصل التألق وأنقذ أكثر من تسديدة أبرزها من زيزو.

في الدقيقة 55 أهدر بدر بانون فرصة تسجيل هدف بعدما تلقى كرة من أفشة لكنه لم يتمكن من التسجيل في شباك محمد عواد.

وخرج حسين الشحات في الدقيقة 64 وشارك صلاح محسن بدلاً منه ، وفي أول دقيقة أهدر صلاح محسن فرصة تسجيل هدف للأهلي بعدما أرتدت كرة له لكنه سددها بعيداً عن الشباك ، بعدها أنقذ محمد عواد فريقه من هدف مُحقق لمحمد شريف حيث حوّل الكرة الخطرة إلى ضربة ركنية للأهلي.

وخرج المثلوثي وشارك بدلاً من حازم إمام ، كما شارك حمدي أحداد بدلاً من شيكابالا، ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 73 بعدما راوغ محمد عواد وأودع الكرة ببراعة في شباك الزمالك.

وخرج محمد شريف وطاهر محمد طاهر وشارك بدلاً منهما مروان محسن ووليد سليمان ، وعاد الزمالك لفرض سيطرته على المباراة وسجل فرجاني ساسي في تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 79 .

ونال محمود علاء بطاقة صفراء في الدقيقة 80 للخشونة مع أفشة ، وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة زملكاوية مع تراجع واضح للأهلي ، وشارك مروان حمدي بدلاً من زيزو في الدقيقة الأخيرة ،وينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.