موسيماني: الزمالك كان يقاتل للحفاظ على كبريائه خوفا من الهزيمة الثالثة

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن مباراة القمة ضد الزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 كانت صعبة؛ لأنها كانت أمام منافس جيد كان يدافع عن كبريائه؛ للحفاظ على سجله من الهزيمة الثالثة على التوالي أمامنا، لذلك كان يقاتل، وواجهنا صعوبة كبيرة في المباراة، ولكن النتيجة عادلة.

وأضاف موسيماني، في تصريحات صحفية: نحن دائما نسجل أولا في شباك الزمالك، لكن هم يعودون للتسجيل في شباكنا، وكان من العدل الفوز بنقاط المباراة الثلاث، ونحن لسنا سعداء بخسارة نقطتين على أرضنا، ولكن أخذنا 4 نقاط من الـ6 نقاط، ونحن كنا نسير بشكل جيد، ولكن قد لا تحقق كل ما تتمناه بالمباراة.

وتابع: نحاول الحفاظ على نظافة شباكنا في مباراة صن داونز، وأطالب اللاعبين بأن نسجل في كل مباراة نخوضها وأحب الأهداف، وأركز على تسجيل الأهداف أكثر من استقبال أهداف، ولكن خلال اللعب في أفريقيا يكون تركيزنا على أن تكون شباكنا نظيفة.

واستطرد: إن الوضع في الدوري يختلف عن دوري الأبطال وتركيزنا الأكبر كان في مبارة الزمالك، ولم ننشغل بمباراة صن داونز، وأتمنى تقديم مباراة قوية أمام صن داونز، وألا أخسر هناك، والأهلي هو الفريق الوحيد الذي يمثل مصر في دوري الأبطال حاليا.

وأردف: صن داونز فريق كبير، ويرغب في الانقضاض علينا، وحصل على راحة في الدوري الجنوب أفريقي عكس ما يحدث هنا، كان من المفترض ألا نواجه الزمالك في هذا التوقيت، لأننا الفريق المصري الوحيد في دوري الأبطال، ولا بد من الحفاظ عليه؛ لضمان استمراره في المسابقة.

واختتم: الأهلي يسير بشكل جيد في بطولة أفريقيا، فهو البطل حاليا، وتأهل مبكرا لمرحلة المجموعات، وتُوجنا بالعديد من البطولات، ونؤدي ما علينا الآن ونسير بشكل جيد.. انظر إلى برشلونة ويوفنتوس خرجا من دوري الأبطال ولديهما ميسي ورونالدو.