/630686/أيمن-أشرف-يغيب-عن-مباراة-الأهلي-القادمة-في-الدوري

وحصل أشرف على بطاقة صفراء من الحكم الدولي أمين عمر في الدقيقة 43 من عمر المواجهة.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراته المحلية المقبلة في الثاني والعشرين من الشهر المقبل، وذلك بعد تأجيل مباراتي وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا لمشاركة المارد الأحمر .

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ويحتل الأهلي وصافة ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 41 نقطة، حصدهم من 19 مباراة، فاز في 12، وتعادل في 5، بينما خسر مواجهتين فقط، سجل لاعبوه 35 هدف، واستقبلت شباكه 13.

تشكيل الأهلى لمواجهة الزمالك

ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وصلاح محسن وأكرم توفيق ووالتر بواليا.

بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى :

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلى

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام محمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي. واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل.

وانتهت المباراة بنتيجة التعادلي الإيجابي 1/1 لكل من الفريقين.