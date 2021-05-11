سموحة يقتل وادي دجلة بثنائية في الدوري

حقق نادي سموحة الفوز علي وادي دجلة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الأسبوع الواحد والعشرون من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء استاد الإسكندرية، ليعيد سموحة إلي مركزه في جدول ترتيب الدوري في المركز الخامس.

تقدم أصحاب الأرض سموحة في نتيجة المباراة في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة بأقدام محمد نادي، وأكد أطهر الطاهر علي نتيجة المباراة في الدقيقة 78 من عمر المباراة لفريقة بتسجيل الهدف الثاني في المباراة والثاني لفريقة ليؤكد الفوز.

وادي دجلة ينتفض أمام سموحة

رفض الفريق الضيف وادي دجلة علي إنهاء المباراة لصالح سموحة بنتية هدفين دون رد ليسجلو هدف الفريق الأول في المباراة وتقليص الفارق، في الدقيقة السابعة من الوقت البدل ضائع للمباراة، بالرغم من النقص العددي للفريق في المباراة.

تلقي محمود مرعي لاعب وادي دجلة ومدافع الفريق، للبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تدخل قوي علي لاعب الزمالك المعار في صفوف سموحة مصطفي فتحي، ليغادر المباراة.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 21 مباراة ، حقق من خلالها 6 إنتصارات في حين وقع في فخ التعادل في 13 مباريات، وخسر في مبارتين في هذا الموسم، إستطاع أن يسجل من خلالها 31 هدف ، في حين تلقت شباكة 21 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق وادي دجلة المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 21 مباراة ، حقق من خلالها 3 إنتصارات في حين وقع في فخ التعادل في 7 مباريات، وخسر في 11 مباريات في هذا الموسم، إستطاع أن يسجل من خلالها 17 هدف ، في حين تلقت شباكة 28 هدف في هذا الموسم.