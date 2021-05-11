/630688/التعادل-الإيجابي-يحسم-نتيجة-لقاء-الجونة-وأسوان-بالدوري

حسم التعادل الإيجابي لقاء الجونة تحت قيادة المدير الفني رضا شحاتة وأسوان تحت قيادة المدير الفني علاء عبدالعال بنتيجة هدف مقابل هدف في لقاء الجولة الواحد والعشرون من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب خالد بشارة.

تقدم فريق أسوان في نتيجة المباراة في الدقيقة 26 من خلال محمد جابر ليقود فريقة بالفوز في المباراة حتي الدقيقة 57 ليأتي فريق الجونة بالرد من خلال لؤي وائل، ويعيد مسار نتيجة المباراة للتعدل الإيجابي بين الفريقين .

شهد لقاء الجونة وأسوان علي العديد من التدخلات القوية والشد بين لاعبي الفريقين، ليؤكد علي ذلك إسلام سري لاعب نادي أسوان ويتلقي البطاقة الصفراء الأولي في المباراة ويتلقي الثانية في الدقيقة 73 لتحمر البطاقة ويغادر الملعب.