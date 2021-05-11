بعد « تعادل » الأهلي والزمالك..تعرف على ترتيب جدول الدوري المصرى

/630689/بعد--تعادل--الأهلي-والزمالكتعرف-على-ترتيب-جدول-الدوري-المصرى
إنتهت المباراة التى جمعت النادى الأهلي ونظيره التقليدى نادى الزمالك منذ قليل بالتعادل الإيجابي 1-1 ، ويصبح ترتيب جدول الدورى المصرى كالأتى :
يتواجد نادى الزمالك كما هو في صدارة الدوري برصيد 45 نقطة جمعهم من 21 مباراة، تمكن بالفوز من 13 مباراة ، بينما تعادل في 6 مباريات وخسر في مواجهتين ، ونجح لاعبو القلعة البيضاء في تسجيل 35 هدفا ودخل مرماهم 13 هدفا.
ويأتى النادى الأهلي في المركز الثاني برصيد 41 نقطة بعد خوض 19 مباراة، ونجح في الفوز بـ 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ، بينما خسر في مباراتين ، ونجح لاعبو الأحمر في تسجيل 34 هدفا ، وسكن مرماهم 13 هدفا.
في المركز الثالث يتواجد نادى بيراميدز برصيد 34 نقطة جمعهم من 21 مباراة، نجح في الفوز بـ 8 مباريات وخسر في 3 مباريات وتعادل 10 مواجهات ونجح لاعبو السماوى في تسجيل 31 هدفا فيما سكن مرماه 23 هدفا.
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