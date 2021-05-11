/630690/أول-تعليق-لـ-حسن-الرداد-بعد-شائعة-وفاة-سمير-غانم

خرج الفنان حسن الرداد، لينفي تلك الأنباء التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تشير إلى وفاة الفنان سمير غانم بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنان حسن الرداد بخصوص الحالة الصحية لكلًا من الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز الذين لايزالوا متواجدين داخل المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالتهم، وذلك بعد انتشار العديد من الشائعات حول حالتهما منذ دخولهم المشفى.

حسن الرداد يوجه رسالة للجمهور بخصوص حالة سمير غانم

انتشرت العديد من الشائعات المختلفة حول تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم ما أدى إلى وفاته، لينزل الخبر كالصاعقة على جمهور سمير غانم ودلال عبد العزيز.

كتب حسن الرداد عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، قائلًا: “لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا الأستاذ سمير غانم”.

وتابع: “نرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو بوست بخصوصه أو حماتي الأستاذة دلال عبد العزيز.. إلا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان”.

الجمهور يدعو لسمير غانم

إنهالت الدعوات من قبل الجمهور على منشور حسن الرداد متمنين له الشفاء العاجل، بعدما تمكن المرض منه مؤخرًا ليدخل على إثره العناية المشددة ويظل تحت أجهزة التنفس الصناعي.

رامي رضوان يطالب المواقع الإخبارية بالكف عن نشر أخبار كاذبة

كان قد كتب رمي رضوان عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: "أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح، السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع، أرجوكم اتقوا الله، مش كده!، الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد، مش بتزيد من هم المهموم!".

وأردف حديثه قائلًا: "لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل، وعلى حساب صحة الأخرين ونفسية أسرهم".