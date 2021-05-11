مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 28..تحول العلاقة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

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مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 28، شهدت قتل مالك شقيق الخديوي ذبحًا على يد حمزاوي ورفعت الذهبي وابو خاطر، والقوا بجثته أمام فيلة الخديوي ليعثر عليها احد رجالته وبلغ مينا بالجريمة وسرعان ما اتجه إلى منزل الخديوي الذي وقع عليه الخبر كالصاعقة، محاولًا ان يتمالك اعصابه ولكن الدموع خانته، حيث بدء رجالته في مواساته ووعدوه بأن يأتوا بحق شقيقهم مالك وكان من بينهم حمزاوي الذي شارك في قتل مالك واصطنع الحزن امام الخديوي واخذ يحسبن على كل من فعل بمالك هذة الجريمة البشعة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 28، بعد مقتل مالك شقيق الخديوي وتحول مجرى الأحداث.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 28

وعلى جانب اخر، ذهبت نادين إلي مكان عمل عابد تيمور لتعرف اكثر عن شغله واستثماراته وتبلغ العاملين معه انها ستتولى إدارة المكان ولها الحق في التصرف في كل امواله من بعد موته، ثم دخلت إلى مكتبه لتقوم بالتفتيش في الادراج لتجد صورة غزل التي كان عابد محتفظ بها فتقوم نادين بتمزيق الصورة.

واستكمالًا لمعرفة نصيبها من ورث عابد، ذهبت نادين ومعها عماد إلى المحامي الخاص بزوجها عابد تيمور لتتطلع على نصيبها من تركته والسيارات والفيلل التي تركها لها، ليفاجئها المحامي بأن عابد باع كل ممتلكاته قبل موته ولم يترك لها سوى ١٢٠ الف جنية سيتم تقسيمهم بينها وبين اولاد عمه، فسادت حالة من الذهول على كلاً من نادين وعماد، وعاد عماد على المحامي السؤال مرة اخرى اذا كان يقصد ١٢٠ مليون جنية وليست الفاً كما سمع، ولكن المحامي اكد لهم على ما قاله وان كل ثروة عابد لا تقدر اكثر من ١٢٠ الف جنية.

وينتقل المشهد إلى غزل وهي تشتكي لوالدتها أثناء الحديث معها عن كم المصائب التي لحقت بها منذ زواجها من الخديوي، لتندبها والدتها على حظها السئ في كل جوازاتها، فتصدمها غزل ان اسوء ما في الموضوع هو حملها من الخديوي في تلك الظروف السيئة.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 28، انتهت بتذكر عزل عيشتها القديمة مع عابد قبل ان تتزوج من الخديوي، والضرب التي كانت تتعرض له علي يديه وتعود لتنظر إلى عيشتها حالياً مع الخديوي وانها لازالت في دائرة الحزن والصدمات بسبب الظروف التي تحيطها والمشاكل التي تلاحق زوجها الخديوي من اعدائه الذي قرر الانتقاء منهم وقتلهم كما فعلوا بشقيقة، لتواجهه غزل بقولها له بأنه من المتوقع انها تزوجت من قتال قتله، ليقوم الخديوي بصفعها على وجهها.