/630693/مشادة-بين-جمهور-الزمالك-وحسين-الشحات-فى-استاد-القاهرة

حقق النادي الأهلي التعادل أمام غريمه التقليدي الزمالك، والتي انتهت بنتيجة 1/1، المباراة إقيمت علي استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ 21 لمنافسات الدورى المصرى الممتاز

فيما عقب نهاية اللقاء حدث مشادة بين حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، وجماهير الزمالك عند خروجة ممر اللاعبين، وذلك بسبب تصريحاته الأخيره، وشنت جماهير الزمالك هجوما عنيفا على الإعلامية رزان مغربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بعض الجماهير بنشر رقمها، غضبا من حلقة حسين الشحات.

وظهر حسين الشحات في أحد البرامج الرمضانية، أمس الأحد، وقبل ساعات من مباراة القمة 122 بين الأهلي والزمالك.

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وفي إحدى فقرات البرنامج التي يطلب فيها من الضيف معرفة اسم الشخصية في الورقة التي يحصل عليها من مقدم البرنامج، كانت الورقة يكتب عليها اسم شيكابالا.

وخلال الفقرة تحاول الجماهير الحاضرة مساعدة الضيف على معرفة صاحب الأسم المكتوب في الورقة، وبالفعل بدأ الحضور في مساعدة حسين الشحات لاعب الأهلي.

وبعد أن أمسك بالورقة، قال حسين الشحات عن صفات الشخصية المكتوب أسمها «أقرع» ثم أكمل “ميت” وبعدها قال أسم شيكابالا قائد الزمالك.

ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وصلاح محسن وأكرم توفيق ووالتر بواليا.

بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى :

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلى

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام محمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي. واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل.

وانتهت المباراة بنتيجة التعادلي الإيجابي 1/1 لكل من الفريقين.