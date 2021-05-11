/630694/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-28-براءة-نيللي-كريم-وتارا-عماد

مسلسل ضد الكسر الحلقة 28، شهدت الحلقة العديد من المفاجأت نتيجة البحث عن القاتل الحقيقي لصلاح "مصطفى درويش"، واتهام كلًا من سلمى "نيللي كريم" وملك "تارا عماد" وزوجها مصطفى في القضية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 28 بطولة الفنانة نيللي كريم ومحمد فراج فضلًا عن الوصول لقاتل صلاح الحقيقي.

اعتراف مصطفى بقتله لصلاح

استدعى الظابط حازم مصطفى لأخذ أقواله بشأن قضية قتل صلاح فبدأ مصطفى باستعادة ما حدث بداية من مكالمة ليلى له لاخباره بخطف عبدالرحمن، وترد حول هل يذهب لإنقاذه أم يستكمل طريقه دون الاهتمام لهم، لكنه في النهاية توقع وجود الطفل عند صلاح وبالفعل ذهب مصطفى لصلاح لأخذ الطفل ولكن رفض الاخير إعطائه إياه، ودار بينهم مشاجرات عنيفة وصلت إلى محاولة قتل صلاح لمصطفى فلم يجد مصطفى سوى قتله بالسكين للدفاع عن نفسه.

سلمى تكشف القاتل الحقيقي لصلاح

يأتي الدور على سلمى للاستجواب، فيخبرها حازم باعتراف مصطفى بالقتل لكنها تنفي حدوث ذلك، وتعترف له بوضع جهاز تتبع في شنطة الفلوس لتراقب حركات صلاح وأنها من خلال هاتفها يمكنها معرفة قاتل صلاح، يظهر علامات الشك على الضابط حازم في البداية ولكنه يعطيها الهاتف لتكتشف بأن القاتل هو الحج عبد الظاهر صاحب المكتبة التي كانت تعمل بها سلمى.

الحج عبد الظاهر يعترف بقتل صلاح

تقتحم الشرطة منزل الحج عبد الظاهر ويعثروا على شنطة المال، وياخذونه إلى المركز لأخذ أقواله، يحاول عبد الظاهر في البداية انكار معرفته بما حدث لصلاح، وأن هذه الحقيبة ما حصل عليه نتيجة اجتهاده في العمل، ولكن بضغط من الضابط حازم يضطر عبدالظاهر الاعتراف.

يستعرض عبد الظاهر ماحدث بداية من مراقبته لصلاح، ثم دخوله عليه المكتب فيتفاجأ صلاح بوجوده، يتحدثان سويًا حول المال وكيف استطاع صلاح خداع عبد الظاهر بعد مساندته له في تربيته وتعليمه، ثم يتسأل عبد الظاهر عن المال فيخبره صلاح عن خداع سلمى لهما وأنه يحتاج إلى يومين أو ثلاثة لاسترجاع المال منها، فيحاول عبدالظاهر أخذ عبدالرحمن كرهينة حتى وصول المال لكن يطلب منه صلاح الابتعاد عن ابنه فهو ليس له ذنب فيما حدث، فيطلب عبدالظاهر من صلاح مكان الحمام ليتوضأ فيأتي معه صلاح وسرعان مايقوم عبدالظاهر بطعنه بالسكين حتى الموت.

وتنتهي أحداث الحلقة 28 من مسلسل ضد الكسر بإحالة عبد الظاهر النيابة بعد أخذ أقواله، وطلب استدعاء مصطفى لمعرفة سبب اعترافه بقتل صلاح مع أنه ليس الفاعل.