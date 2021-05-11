/630696/ضل-راجل-الحلقة-29-محمد-عادل-يطلق-النيران-على-محمد-يسري

مسلسل ضل راجل الحلقة 29، استهلت الأحداث بذهاب الطبيبة ملك -نور اللبنانبة- إلى مركز الشرطة الذي يعمل به يوسف -محمود عبد المغني- رئيس المباحث بعد أن وجدت هاتفه مغلق ولم تستطع الوصول إليه، فأخبرها أحد زملائه بالعمل أنه في إجازة بسبب وفاة والده سيادة المستشار.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 29 للنجم ياسر جلال ونور اللبنانية، التي شهدت أحداث مثيرة ونارية.

اختفاء غادة يوتر الأجواء

تسلل القلق إلى قلب سليم -محمد يسري- بسبب عدم رد زوجته غادة عليه منذ أن ذهبت إلى الجيم، وعلى الجانب الآخر اختطفها جلال -ياسر جلال- واحتجزها عنده مكتفة الأيدي.

توصل عزيز مدير المشفى إلى عنوان منزل ملك القديم، فقام بطلب عمرو -محمد عادل- على الهاتف الخاص به وأخبره أنه يرغب في رؤيته ومن ثم أخبره بما علمه، وفي ذات التوقيت اتفقت ملك مع عمتها على أن يتقابلا في أحد الأماكن بعيدًا عن مقر المنزل.

محمد يسري يعلم باختطاف زوجته

أثناء جلوس هيثم وخليل والد غادة والتوتر يحيطهما بسبب اختفاء غادة، أرسل جلال إلي الأخير رسالة بصورة ابنته من الهاتف الخاص بها، وبعدها تحدث إليه في الهاتف وأخبره أن ابنته مقابل تحقيق عدل المولى عز وجل وهو قتل من قتل ابنة شهد، كما فجر في وجهه مفاجأة بأن عمرو اعترف عليهم وأنه أخذ منه عقد الزواج وفيديو الحادث الذي كان محتفظ بهما.

ياسر جلال يكشف حقيقية محمد عادل

صُدم سليم بعد علمه بأن صديقه عمرو غفله وكذب عليه بشأن تخلصه من عقد الزواج، كما غضب خليل على سليم وصرخ فيها متهمه بأنه سبب الحالة التي تعيشها ابنته وطردته وطلب منه أن لا يراه ثانية، كما اتصل على رياض ذراعه اليمين وأمره بمراقبة مكتب يوسف القاضي ومصادرة من يحاول الدخول إليه بعد أن علم من جلال أنه سيرسل الفيديو وعقد الزواج إليه.

نور اللبنانية تفقد الأمانة الخاصة بياسر جلال

عادت ملك إلى منزلها لتجد عمرو بالداخل هو ورجاله موجهين السلاح نحو شهد وأختها وجدتها، ومن ثم ثبتها وسألها عن جلال فأنكرت الأخيرة معرفتها بمقر تواجده، بعدها قام بتفحص حقيبتها ووجد بها عقد الزواج والفلاشه، فقام بكتم أصواتهم بالبلاستر، ومن ثم غادورا المنزل.

ذهب يوسف إلى عمله مجددًا وأخبره زميله بأن الطبيبة ملك أتت إليه وسألت عنه، فاتصل بها مرارًا لكنه لم تجيبه، في ذات التوقيت التي سمع فيه بواب العمارة صراخها فكسر باب شقتها وأطلق سراحهم من الرباط الذي كتفوا به.

محمد يسري يكتشف زواج والدته من صديقه

لاحظت منيرة زوجة عمرو ووالدة سليم تواجد عقد زواج ابنها لدى عمرو وأثناء مناقشتهما، طرق نجلها الباب، فهرولت لتختبئ ثم فتح له عمرو وأخذ سليم يسبه بسبب خداعه له بشأن عقد الزواج وحدثت بينهم مشادات كاد أن يضربا بعضهما فخرجت منيرة لتفصل بينهما فصدم سليم برؤيتها فأخبرته أنها متزوجة من عمرو، وأثناء نكران الأخير لعدم تواجد عقد الزواج معه كشفت زوجته عن كذبه، مما جعلهما يتعاركان حتى وجه عمرو السلاح نحو سليم وأطلق عليه النيران.

طفلة رنا رئيس لازالت على قيد الحياة

انتهت أحداث الحلقة 29 من مسلسل ضل راجل بعلم جلال من والد غادة أن ابنة شهد -رنا رئيس- لازالت على قيد الحياة ولم تقتل، وساومه خليل بأن يسلمها له مقابل إطلاق صراح ابنته.