اتحاد الكرة: مباراة الأهلى وصن داونز بملعب السلام.. وبدون جمهور

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الكرة المصري أن مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب افريقي بدوري أبطال افريقيا ستقام على ملعب السلام و بدون حضور الجماهير بشكل رسمي، قائلا " أن حضور بعض الجماهير لقاء اليوم بين الاهلى والزمالك في بطولة الدورى الممتاز المصرى يتعلق بالأندية ووضع بعض الأسماء الخاصة بها في الكشوفات ".

يلتقى فريق الاهلى مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقى، فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل بعد أن أوقعت القرعة الفريق الأحمر مع الفريق الجنوب أفريقى، بالقرعة التى اقيمت بمقر الكاف بالقاهرة .

وأوضح أحمد مجاهد خلال تصريحات تلفزيونية أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تبين في التحقيق بأنه لم يخرج بأي تصريح ضد جهاد جريشة، موضحًا" أن عبد الحفيظ قدم في التحقيق اعتذارًا من أحد المواقع الذي نشر تصريحاته الخاصة بجهاد جريشة، وأكد أنه لم يخرج منه أي تصريحات ضده، و أنهم كان يهمهم في المقام الأول تبرئة جهاد جريشة، أن مدير الكرة بالأهلي أكد اعتزازه بكل الحكام. "

وأشار أحمد مجاهد قائلا " أقسم بالله لم نجد أي شيء خاص من الزمالك متعلق بإمام عاشور، ولم يصل إلينا أي تظلم ".