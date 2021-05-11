الأهلي: أجايي جاهز لمباراة صن داونز السبت.. ومعلول يعود فى الإياب

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الفريق الأحمر سيستعيد جهود جونيور أجايي في مباراة الذهاب ضد صن داونز على استاد السلام، مشيرا إلى أن علي معلول سيرافق بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا على أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة الإياب بجوهانسبرج.

أوضح في تصريحات لقناة الأهلي: "نشتكى مرارا وتكرارا من ضغط المباريات، ومحدش يقارننا بأوروبا لأانهم يشتكون أيضا من نفس الأمر، لكن في كل الأحول طوينا صفحة الدوري وفتحنا صفحة أخرى ندافع فيها عن لقبنا القاري".

وأكمل عبد الحفيظ: "سندخل معسكر مغلق من يوم الخميس استعدادا لمواجهة صن داونز، لن نفكر في الدورى مطلقا، ومن المقرر أن نستعيد أجايي في مباراتي صن داونز، وعلى معلول سيكون ضمنقائمة الفريق المسافر لجنوب أفريقيا في المباراة الثانية أمام ص داونز".

وختم: "البطل مطالب بالتركيز في جميع المباريات المقبلة، لكن لو فقدنا تركيز في بعض المباريات سندفع الثمن، نحاول أن نتعامل مع المباريات كل مباراة على حدة، ونسعى للفوز بميع الألقاب".