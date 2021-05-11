/630691/موسيمانى--الزمالك-كان-هدفه-عدم-الخسارة-من-الأهلي-للمرة-الثالثة-على-التوالى-والمارد-الأحمر-ممثل-مصر

صرح بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلي عقب مباراة فريقه مع نادى الزمالك والتى إنتهت بنتيجة 1-1 وقال موسيمانى : “ الزمالك خاض مباراة جيدة وكان هدفه عدم الخسارة للمرة الثالثة على التوالى من الأهلى ، واجهنا صعوبة كبيرة ولكن نتيجة الماتش عادلة ، حصلنا على اربع نقاط من مباريتين مع الزمالك وهذا أمر جيد ، من العدل إكتساب النقطة ، ومن المحزن خسارة النقطتين “ .

واصل موسيمانى حديثه : “ تركيزنا الأكبر كان في مباراة الزمالك ، ولم نفكر في مواجهة صن داونز ، والأهلي هو ممثل مصر في دورى أبطال إفريقيا ونحتاج للراحة مثل صن داونز ، والأحمر في الموسم الحالى من دورى أبطال إفريقيا إفضل من الموسم الماضي “ . ويستعد النادى الأهلي لمباراته القادمه مع صن داونز الجنوب إفريقي ، ضمن بطولة دورى أبطال إفريقيا ، بعد تأهل المارد الأحمر وصيفا لمجموعته . ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من : تشكيل الأهلى لمواجهة الزمالك حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني. خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات. وفي الهجوم: محمد شريف. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وصلاح محسن وأكرم توفيق ووالتر بواليا. بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى : تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلى حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي خط الهجوم : يوسف أوباما ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام محمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي. واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل

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