/630695/كارتيرون-أشك-أن-هدف-الأهلي-الأول-في-الزمالك-تسلل

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بنادى الزمالك، إن الهدف الذى سجله صلاح محسن، لاعب الأهلي، في مرمى الأبيض به شبه تسلل، مؤكدا أن الكرة لم تعد مشيرا إلى أنه لا يحب الحديث عن التحكيم.

وتابع قائلاً:” عقب المباراة أن فريقه قدم مباراة جيدة، وكان أفضل من الأهلى، خصوصا أن حارس القلعة الحمراء تصدى للعديد من الكرات، لافتا إلى أن الفريق الأبيض لم يستغل الكرات العرضية.

وأبدى كارتيرون إعجابه بالروح التي ظهر عليها لاعبو الزمالك، موضحا أنه نجح في تصحيح أخطاء المباراة الماضية.

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متابعاً: "الدوري صعب وطويل والفرق الكبيرة تخسر مثل بيراميدز، ولكن لو لعبنا بنفس الروح اليوم فيمكننا الإنجاز".

الأهلي لا يحق له الاعتراض على التحكيم، أشرف بنشرقي كان يستحق ركلة جزاء بعد التحام قوي من بانون ولم يحتسبها الحكم،هدف الأهلي لن تجد له إعادة توضح صحته من عدمه.

تشكيل الأهلي و الزمالك في الدوري

ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وصلاح محسن وأكرم توفيق ووالتر بواليا.

بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى :

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلى

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام محمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي. واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل.

وانتهت المباراة بنتيجة التعادلي الإيجابي 1/1 لكل من الفريقين.