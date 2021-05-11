/630697/خطأ-تحكيمي-وحيد-في-مباراة-الأهلي-والزمالك-رضا-البلتاجي-يكشف-التفاصيل
علق رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق على مباراة الأهلي و الزمالك في إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، في اللقاء الذي أنتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، في المواجهة التي أستضافها ملعب القاهرة الدولي.
وقال رضا البلتاجي : " طاقم حكام مباراة اليوم لا يتخطى الـ 20 الف جنيه دون إنفاق العديد من الدولارات ، وأرى أن أمين عمر هو المرشح الأقوى للإنضمام للقائمة الدولية في كاس الأمم الإفريقية القادمة ".
وتابع رضا البلتاجي: " أمين عمر نجح بشكل كبير خلال مباراة اليوم هو ومعاونيه ، محمد شريف له فرصة هدف محقق لم نستطع التأكد من صحة الموقف بسبب الإخراج".
تعليق رضا البلتاجي على مباراة الأهلي و الزمالك في الدوري
وواصل البلتاجي: " الخطأ الذي وقع فيه أمين عمر في مباراة اليوم يكمن في عدم احتساب خطأ لصالح مدافعي الزمالك في كرة محمد شريف ، وبم يحتسبها في كرة أشرف بن شرقي ، وأرى أن ذلك وراءه إما الخوف أو سوء النية ".
وأستكمل رضا البلتاجي: " أتقدم باللوم على أمين عمر في تلك اللقطة التي منعت الزمالك من إحراز هدف بعد إستغلال أمثل للجمهة ، وكان لابد أن يقوم الحكم بإتاحة الفرصة ثم يعود للفار في حالة إحرازها هدف ".
وأضاف البلتاجي: " هناك فرصة يستطيع الحكم الدولي أمين عمر إستغلالها وهي المشاركة في قائمة حكام كأس الأمم الإفريقية ، خاصة أن هناك فرصة أُتيحت له وهي إدارة القمة ".
وأختتم رضا البلتاجي: " هدف الأهلي الأول صحيح ، والمساعد الأول كان صحيحا في قرارته وأستطاع كسب إحترام الجميع بعد تواجده في مباراة القمة ".
تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.
خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج
خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.
وفي الهجوم: محمد شريف.
ويتواجد على مقاعد الأهلي لمواجهة الزمالك : علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وصلاح محسن وأكرم توفيق ووالتر بواليا.
تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدوري
يضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : يوسف أوباما
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