/630697/خطأ-تحكيمي-وحيد-في-مباراة-الأهلي-والزمالك-رضا-البلتاجي-يكشف-التفاصيل

علق رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق على مباراة الأهلي و الزمالك في إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، في اللقاء الذي أنتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، في المواجهة التي أستضافها ملعب القاهرة الدولي.

وقال رضا البلتاجي : " طاقم حكام مباراة اليوم لا يتخطى الـ 20 الف جنيه دون إنفاق العديد من الدولارات ، وأرى أن أمين عمر هو المرشح الأقوى للإنضمام للقائمة الدولية في كاس الأمم الإفريقية القادمة ".

وتابع رضا البلتاجي: " أمين عمر نجح بشكل كبير خلال مباراة اليوم هو ومعاونيه ، محمد شريف له فرصة هدف محقق لم نستطع التأكد من صحة الموقف بسبب الإخراج".

تعليق رضا البلتاجي على مباراة الأهلي و الزمالك في الدوري

وواصل البلتاجي: " الخطأ الذي وقع فيه أمين عمر في مباراة اليوم يكمن في عدم احتساب خطأ لصالح مدافعي الزمالك في كرة محمد شريف ، وبم يحتسبها في كرة أشرف بن شرقي ، وأرى أن ذلك وراءه إما الخوف أو سوء النية ".

وأستكمل رضا البلتاجي: " أتقدم باللوم على أمين عمر في تلك اللقطة التي منعت الزمالك من إحراز هدف بعد إستغلال أمثل للجمهة ، وكان لابد أن يقوم الحكم بإتاحة الفرصة ثم يعود للفار في حالة إحرازها هدف ".

وأضاف البلتاجي: " هناك فرصة يستطيع الحكم الدولي أمين عمر إستغلالها وهي المشاركة في قائمة حكام كأس الأمم الإفريقية ، خاصة أن هناك فرصة أُتيحت له وهي إدارة القمة ".

وأختتم رضا البلتاجي: " هدف الأهلي الأول صحيح ، والمساعد الأول كان صحيحا في قرارته وأستطاع كسب إحترام الجميع بعد تواجده في مباراة القمة ".

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد الأهلي لمواجهة الزمالك : علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وصلاح محسن وأكرم توفيق ووالتر بواليا.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدوري

يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما