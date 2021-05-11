/630698/إطلاق-نحو-200-صاروخ-من-غزة-وانسحاب-القوات-الإسرائيلية-من-المسجد-الأقصى

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة، ومن المقرر خروج المعتكفين إلى باحات المسجد، وجاء انسحاب قوات الاحتلال من المسجد الأقصى بعد تجديد اقتحامه لفترة قصيرة، يأتي ذلك حسبما نشرت وكالة "قدس" الفلسطينية.

رصد أكثر من 160 عملية إطلاق صاروخي من قطاع غزة

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، أنه رصد أكثر من 160 عملية إطلاق صاروخي من قطاع غزة المحاصر، تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأشار متحدث جيش الإحتلال في بيان:" تم إطلاق أكثر من 160 صاروخا، الإثنين من قطاع غزة على جبال القدس والمستوطنات في غلاف قطاع غزة، واعترضت المقاتلات الجوية عشرات من عمليات الإطلاق"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، أنه بعد إطلاق وابل الصواريخ من غزة تجاه وسط وجنوب إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية، تم استهداف 8 عناصر من حماس في غزة.

وقالت تقديرات أمنية إسرائيلية إن عدد الصواريخ المطلقة من غزة وصلت لنحو 200 صاروخ.