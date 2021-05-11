خاص| أحمد سليمان:«يجب رحيل المثلوثي عن الزمالك.. وأنا أفضل من كارتيرون».. فيديو

/630699/خاص-أحمد-سليمانيجب-رحيل-المثلوثي-عن-الزمالك-وأنا-أفضل-من-كارتيرون-فيديو

أكد أحمد سليمان مدرب حراس المنتخب وعضو مجلس الزمالك السابق أن كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض لم يكن جيدا خلال لقاء اليوم ، وعلى إدارة الأبيض رحيل حمزة المثلوثي عن صفوف الفريق، وذلك خلال الاستديو التحليلي الذي يقدمه موقع دوت الخليج .

وقال احمد سليمان خلال الإستديو التحليلي للقمة بموقع دوت الخليج : " حمزة المثلوثي لازم يكون برة الزمالك ، ولابد من الإتيان بظهير أيسر ، ولابد من تحديد المتواجدين سواء كان حازم إمام أو أحمد عيد ، ولابد من تحديد هوية مهاجم الفريق الأول، وكذلك مركز حراسة المرمى ".

أحمد سليمان : حمزة المثلوثي يجب أن يرحل عن الزمالك

وتابع أحمد سليمان : " لابد من عدم تواجد أحمد سيد زيزو و شيكابالا في الملعب لأن الأثنين يؤدون نفس الدور ، والذي يميز الأهلي في الوقت الحالي هو ثبات التشكيل ، ويجب على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تحديد معالم واضحة للفريق ، وأخذنا 3 أمم إفريقية بـ 18 لاعب ".

وأستكمل أحمد سليمان حديثه : " أنا كنت أفضل من كارتيرون اليوم ، وأحمله نتيجة التعادل أمام الأهلي ، الفرنسي كان يمتلك ميزة كبيرة وهي الفوز في المباريات الصعبة لكنها بدأ يفقدها ، والنادي الأحمر كان يعلب على التعادل ".

وواصل أحمد سليمان: " هدف الزمالك ميدخلش في النادي الأهلي ، زيزو قام بالتمويه بطريقة بلدي ثم سكنها ساسي الشباك ، لكن هذا الهدف لا يجب أن يدخل مرمى القلعة الحمراء ، وكذلك هدف صلاح محسن في النادي الأبيض لا يجب أن يدخل بهذا الطريقة !".

ويدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من :

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما