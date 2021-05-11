خاص| أحمد سليمان:«يجب رحيل المثلوثي عن الزمالك.. وأنا أفضل من كارتيرون».. فيديو

/630699/خاص-أحمد-سليمانيجب-رحيل-المثلوثي-عن-الزمالك-وأنا-أفضل-من-كارتيرون-فيديو
أكد أحمد سليمان مدرب حراس المنتخب وعضو مجلس الزمالك السابق أن كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض لم يكن جيدا خلال لقاء اليوم ، وعلى إدارة الأبيض رحيل حمزة المثلوثي عن صفوف الفريق، وذلك خلال الاستديو التحليلي الذي يقدمه موقع دوت الخليج .
وقال احمد سليمان خلال الإستديو التحليلي للقمة بموقع دوت الخليج : " حمزة المثلوثي لازم يكون برة الزمالك ، ولابد من الإتيان بظهير أيسر ، ولابد من تحديد المتواجدين سواء كان حازم إمام أو أحمد عيد ، ولابد من تحديد هوية مهاجم الفريق الأول، وكذلك مركز حراسة المرمى ".
أحمد سليمان : حمزة المثلوثي يجب أن يرحل عن الزمالك
وتابع أحمد سليمان : " لابد من عدم تواجد أحمد سيد زيزو و شيكابالا في الملعب لأن الأثنين يؤدون نفس الدور ، والذي يميز الأهلي في الوقت الحالي هو ثبات التشكيل ، ويجب على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تحديد معالم واضحة للفريق ، وأخذنا 3 أمم إفريقية بـ 18 لاعب ".
وأستكمل أحمد سليمان حديثه : " أنا كنت أفضل من كارتيرون اليوم ، وأحمله نتيجة التعادل أمام الأهلي ، الفرنسي كان يمتلك ميزة كبيرة وهي الفوز في المباريات الصعبة لكنها بدأ يفقدها ، والنادي الأحمر كان يعلب على التعادل ".
وواصل أحمد سليمان: " هدف الزمالك ميدخلش في النادي الأهلي ، زيزو قام بالتمويه بطريقة بلدي ثم سكنها ساسي الشباك ، لكن هذا الهدف لا يجب أن يدخل مرمى القلعة الحمراء ، وكذلك هدف صلاح محسن في النادي الأبيض لا يجب أن يدخل بهذا الطريقة !".
ويدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من :
تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.
خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج
خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.
وفي الهجوم: محمد شريف.
تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122
ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : يوسف أوباما
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