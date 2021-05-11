/630702/دار-الإفتاء-تستطلع-هلال-شهر-شوال-بعد-غروب-شمس-اليوم

أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاعها هلال شهر شوال بعد مغرب اليوم الثلاثاء، على أن تعلن نتيجة رؤية الهلال في بث مباشر عبر صفحتها بموقع فيسبوك.

وفلكيا يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، يوم الخميس 13 مايو الجاري، ليكون شهر رمضان 30 يوما، وفقا للحسابات الفلكية.

يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر

وقال مركز الفلك الدولي، إن رؤية هلال شهر شوال ستكون مستحيلة مساء الثلاثاء، في العالم الإسلامي ليكون تمام شهر رمضان 30 يوما، ويكون يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.