السفير المصرى بـ سول يتسلم نوط الرياضة من الدرجة الأولى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور حازم فهمى، سفير جمهورية مصر العربية بـ كوريا الجنوبية، كل من هوانج هيى، وزير الرياضة والثقافة والسياحة الكورى، وتشونجوون تشو، رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو بالعاصمة سول.





التقى الدكتور حازم فهمى، سفير جمهورية مصر العربية بكوريا الجنوبية، كل من هوانج هيى، وزير الرياضة والثقافة والسياحة الكورى، وتشونجوون تشو، رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو بالعاصمة سول.

وتسلم فهمى نوط الرياضة من الدرجة الأولى الممنوح من الرئيس الكورى مون جيه إن، تكريما لاسم الراحل اللواء أحمد محمد فولى التى تولى خلال مسيرته الرياضية تولى مناصب نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو، ورئيس الاتحاد الإفريقى، ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وذكر فى هذا السياق أن رياضة التايكوندو تحت رئاسة اللواء الفولى للاتحاد الإفريقى، انتشرت فى ربوع القارة لتشمل 52 دولة إفريقية من إجمالى 54، حيث صنفت كأكبر قارة من ضمن القارات الخمس من حيث عضوية الدول بالاتحاد الدولى للتايكوندو.

وأشار إلى أن جهود الراحل اللواء أحمد فولى توجت بتحقيق إفريقيا خمسة ميداليات أوليمبية فى دورة أوليمبياد ريو عام 2016 حصلت عليها كل من مصر، وساحل العاج، والنيجر، وتونس.

أضاف الدكتور حازم فهمى أن جهود الراحل أحمد فولى شملت زيارة إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونج يانج فى عام 2018، ضمن وفد لرياضة التايكوندو من كوريا الجنوبية لتعزيز جهود السلام بين الدولتين الجارتين من خلال رياضة التايكوندو.

جدير بالذكر، أن رياضة التايكوندو بدأت فى الانتشار دوليا بفضل شخصيات رياضية بارزة مثل الراحل اللواء الفولى حتى انتقلت إلى العالمية وأصبحت أحد الرياضات المعترف بها دوليا فى إطار دورات الألعاب الأوليمبية.