صورة .. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب المصرى بـ عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان نشرته الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، أنه يسأل الله "عز وجل"، "أن يجعله عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يوفقنا فيه لطاعته وأن يرزقنا القبول، وأن يجعله يوم الجائزة لنا جميعًا، وأن يجعل مصر وأهلها فى أمانه وضمانه إلى يوم القيامة".

وأضاف البيان أن وزير الأوقاف يدعو المولى "عز وجل"، أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصر العزيزة وسائر الخلق أجمعين.