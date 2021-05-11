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جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان نشرته الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، أنه يسأل الله "عز وجل"، "أن يجعله عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يوفقنا فيه لطاعته وأن يرزقنا القبول، وأن يجعله يوم الجائزة لنا جميعًا، وأن يجعل مصر وأهلها فى أمانه وضمانه إلى يوم القيامة".
وأضاف البيان أن وزير الأوقاف يدعو المولى "عز وجل"، أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصر العزيزة وسائر الخلق أجمعين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صورة .. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب المصرى بـ عيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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