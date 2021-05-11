نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الإفتاء” تحري رؤية هلال شوال في مصر 2021 متى أول أيام عيد الفطر شرعاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد تحري رؤية هلال شوال في مصر 2021 بعد ما تم الإعلان رسمياً من جانب دار الإفتاء المصرية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة “فيسبوك – تويتر” وغيرهم عن إجراء استطلاع رؤية هلال عيد الفطر المبارك للعام الهجري الجاري 1442هـ، حيث من المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر شوال لتحديد متى يبدأ عيد الفطر المبارك شرعاً، وهل عدة شهر رمضان مكتملةً أم لا، لذلك سيتم توفير نص البيان الصادر عن دار الإفتاء اليوم من خلال المقال، ومن يرغب في التعرف على موعد وقفة عيد الفطر في السعودية، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً 2021م يمكنه ذلك من خلال ثقفني، كما يمكنكم الحصول الآن على رسائل عيد الفطر لتقديم أرق التهاني وأعذب الكلمات بمناسبة حلول أو قدوم العيد، أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين بالخير واليمن والبركات.

تحري رؤية هلال شوال في مصر 2021

أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً رسمياً يوم الاثنين بتاريخ العاشر من شهر مايو الجاري الموافق لتاريخ الثامن والعشرون من شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442هـ بشأن موعد استطلاع رؤية هلال شهر شوال 2021، حيث من المقرر أن يتم استطلاع هلال عيد الفطر المبارك في الموعد التالي:

مساء يوم الثلاثاء بتاريخ التاسع والعشرون من شهر رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 11 مايو لعام 2021م.

إعلان نتيجة استطلاع هلال شوال 1442

صرحت دار الإفتاء بأنه سيتم إعلان نتيجة استطلاع هلال عيد الفطر المبارك “هلال شوال” عبر شاشة التليفزيون المصري في كلمة للأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية، كما سيتم نشر نتيجة تحري رؤية الهلال عبر الحسابات الرسمية المختلفة لدار الإفتاء على فيسبوك وتويتر.

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً شريفاً يدل على وجوب إفطار المسلمين عند ثبوت هلال شهر شوال، ووجوب إكمال عدة شهر رمضان المبارك “ثلاثون يوماً” في حال تعذر رؤية هلال شوال، حيث قال صلى الله عليه وسلم:

“صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن عمى عليكم فأكملوا العدد”.

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