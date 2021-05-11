صور محمد رمضان مع عائلته في رمضان تشعل السوشيال ميديا

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دوت الخليج يستعرض صور الفنان محمد رمضان مع عائلته، فضلًا عن أعماله الغنائية المقبلة، وكواليس مسلسله موسى الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الجاري.

محمد رمضان مع عائلته

نشر رمضان عدة صور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" جمعته بعائلته المكونة من والدته وشقيقه ومدير أعماله محمود رمضان فضلًا عن زوجته نسرين أبو النجا وشقيقته إيمان بالإضافة إلى زوجها حسام حامد.

علق "رمضان" داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ له عائلته قائلًا: "عيلة رمضان في لمة رمضان.. ربنا يحفظكم وما يحرمنيش منكم.. أنتم وعائلتي التانية الجمهور الغالي".

موعد طرح أغنية فيرساتشي بيبي لمحمد رمضان

وعلى الجانب الآخر، يستعد محمد رمضان لطرح أحدث كليباته الصيفية فيرساتشي بيبي، على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وقفة عيد الفطر المقبل في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت دبي، والذي ستشاركه فيه الفنانة الهندية أورفاشي راوتيلا.

أغنية فيرساتشي بيبي، من كلمات الفنان فرغلي بليكس وتوزيع الديزل الموزع الموسيقي وعضو فريق المدفعجية، وسبق وأن تعاون معه رمضان في أغاني عديدة منها "مافيا"، "السلطان" و "القمر".

كواليس مسلسل موسى

الجدير بالذكر أن النجم محمد رمضان يشارك في السباق الرمضاني الجاري 2021 بمسلسله موسى، من بطولته إلى جانب سمية الخشاب، سيد رجب، تارا عماد، هبة مجدي، عارفة عبد الرسول، رياض الخولي، عبير صبري، منذر ريحانة، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين و ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرچي.

تدور أحداث المسلسل في فترة الخمسينات مرورًا بالستينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره ويتحمل مسئولية أشقاءه، وهو من صعيد مصر ويضطر إلى ترد بلده والانتقال إلى القاهرة، ويبدأ العمل في استيراد وتصدير بعض الأشياء من غزة إلى مصر والعكس.

مواعيد عرض مسلسل موسى الحلقة 29

يعرض مسلسل موسى على فضائية قنوات "dmc" في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة 11:30 مساءً و 11 صباحًا، بينما يعرض على شبكة قناة "art حكايات" الساعة 10 مساءً، ويعاد 6 صباحًا و 2 مساءً.