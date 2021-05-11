/630709/تعرف-على-حصيلة-إصابات-المواجهات-في-الضفة-وغزة-وفقا-للصحة-الفلسطنية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة إصابات المواجهات في الضفة وغزة، موضحة إلى أن معظمها ناجم عن الرصاص الحي وآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

حصيلة الإصابات وأعلنت الصحة الفلسطينية حصيلة إصابات المواجهات في الضفة وغزةالرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في غزة والقدس، وأعلنت ارقامها كالتالي: القدس: 612 إصابة، نقل منها للمستشفيات 411 إصابة. قطاع غزة: 20 قتيلا (بينهم 9 أطفال)، و95 إصابة بجروح مختلفة. مجمع فلسطين الطبي في رام الله: 9 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. المستشفى الميداني في قلنديا: 37 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. مستشفى جنين الحكومي: إصابة بالرصاص الحي في الفخذ، وأخرى جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. مستشفى طولكرم الحكومي: إصابة بالرصاص الحي في اليد، وأخرى جراء استنشاق غاز مسيل للدموع. مستشفى الخليل الحكومي: 7 إصابات بالرصاص الحي، 10 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 10 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. مستشفى بيت جالا الحكومي: إصابة بقنبلة غاز مسيل للدموع في الصدر. مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس: إصابتان بالرصاص الحي، إحداهما بالفخذ متوسطة وأخرى بالقدم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على حصيلة إصابات المواجهات في الضفة وغزة وفقا للصحة الفلسطنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.