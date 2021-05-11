الإسعاف تبدأ المسابقة الفنية للمهارات على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وقالت "الهيئة"، إن باب الترشيح مفتوح من أول غد على مستوى القطاعات، حيث يسمح لفريقين من كل قطاع تتنافس على مستوى الفرع ثم الإقليم ثم على مستوى الهيئة، مشيرة إلى أنه من المقرر اختيار 10 فرق على مستوى الجمهورية، وسيتم تكريمهم من قبل رئيس هيئة الإسعاف المصرية بحوافز مالية قيمة.

وتحتوى مسابقة الإسعاف على مرحلتين حيث تعتمد فى المرحلة الأولى على 3 سيناريوهات مختلفة، وهى نقل مريض اشتباء أزمة قلبية توقف قلبه أثناء النقل، ونقل مصاب تصادم دراجة نارية التى بعيد من أثر الصدمة، ونقل قائد سيارة مصاب فى حادث تصادم من داخل سيارته.

أما المرحلة الثانية فتنقسم على 3 سيناريوهات لمواقف مختلفة هى نقل مريض اشتباه جلطة بالمخ ساءت حالته أثناء النقل، ونقل مصاب غير مستجيب سقوط من علو على وجهه واستخراج ونقل قائد سيارة مصاب غير واع من سيارته.

وفى حالة تساوى الفرق فى الدرجات يجرى امتحان تحريرى فاصل فى حالة تساوى الفرق فى الدرجات