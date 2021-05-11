محافظ القاهرة يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ مخالفى إجراءات كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن غير الملتزمين بقرار مواعيد غلق المحال يعرضون أنفسهم لعقوبات مشددة ودفع غرامات تصل لـ4 آلاف جنيه، لافتا إلى أن عقوبة تقديم الشيشة من الكافيهات والمقاهى تصل لـ الغلق لمدة شهر، وفى حالة معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.





وأضاف، فى تصريحات له، أن حملات الرقابة على المحال والمقاهى والمطاعم مستمرة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، وفترة إجازة عيد الفطر المبارك للحد من زيادة أعداد الإصابة بـ كورونا، والزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية للتصدى لانتشار الفيروس. وطالب المحافظ أصحاب المحال باستمرار الالتزام بمواعيد الغلق فى الـ 9 مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشددا على رؤساء الأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتصدى بحزم لكل المخالفات.

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