/630711/سفينة-أمريكية-تطلق-عشرات-الطلقات-التحذيرية-لزوارق-إيرانية-هجومية

قال جون كيربي المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأمريكية، للصحفيين، إن قاطعًا سفينة تابعًا لخفر السواحل الأمريكي أطلقت يوم الاثنين، عشرات الطلقات التحذيرية لصد عدة زوارق هجومية إيرانية في مضيق هرمز.

وقال جون كيربي، خلال إفادة صحفية:"بعد الجولة الثانية من الطلقات التحذيرية، قطعت 13 مركبة هجومية سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني".

وقال جون كيربي، إن القوارب كانت مسلحة بمدافع رشاشة وأجرت "مناورات غير آمنة وغير مهنية" على مقربة من ست سفن تابعة للبحرية الأمريكية، بما في ذلك الطراد مونتيري، التي كانت ترافق غواصة الصواريخ الموجهة جورجيا عبر مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي بين الخليج العربي وخليج عمان.

وأشار الأسطول الخامس الأمريكي، في بيان، إن 2من 13 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني انفصلت عن المجموعة الأكبر، وعبرت إلى الجانب الآخر من التشكيل الأمريكي واقتربت من مأوي وسفينة الدوريات الساحلية Squall من الخلف بسرعة عالية (في أكثر من 32 عقدة) مع أسلحتهم مكشوفة ومأهولة.

وتابع الأسطول الخامس الأمريكي: "قبل إطلاق النار، أصدرت أطقم الطائرات الأمريكية تحذيرات متعددة للسفن الإيرانية، بما في ذلك الرسائل الشفهية من جسر إلى جسر، وإشارات الأجهزة الصوتية وخمسة انفجارات قصيرة بوق السفينة، وهي إشارة الخطر المعترف بها دوليًا".

وقال الأسطول الخامس الأمريكي: "حادثة يوم الاثنين هي المرة الثانية في الأسابيع الأخيرة التي تلجأ فيها البحرية الأمريكية إلى طلقات تحذيرية لنزع فتيل المشاجرات مع زوارق الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي".