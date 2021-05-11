/630713/تعرف-على-موعد-عيد-الفطر-المبارك-وأيام-أجازاته

يحصل العاملين بالقطاع الخاص عاى إجازة عيد الفطر 2021 وتكون مدفوعة الأجر ومدتها 5 أيام بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتبدأ من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو من الشهر الجاري.

موعد عيد الفطر 2021

المعهد القومي للبحوث الفلكية أعلن عن موعد ميلاد هلال شهر شــــوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي خلال بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الهلال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثـــاء 29 من رمضـــان 1442هـ الموافق11/5/2021م (يوم الرؤية).

وأضاف، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب.

فيما نوه إلى أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 12 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (11– 14 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (3– 17 دقيقة).

موعد عيد الفطر 2021 في مصر

يكون يوم الأربعـــاء 12/5/2021م هو المتمم لشهــــر رمضـــان 1442هـ وتكون غــرة شهـــر شــــوال 1442هـ فلكيـــاً يوم الخميـــس13/5/2021م (عيد الفطر المبارك ).