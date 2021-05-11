/630715/أحذر-حمامات-السباحة-تصيبك-بفيروس-كورونا-تفاصيل
كشف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، عن مدى إمكانية انتقال فيروس كورونا من خلال النزول إلى حمامات السباحة.
انتقال عدوى كورونا بأكثر من وسيلة خاصة
وأوضح محمد عوض تاج الدين، ، خلال مداخله له ببرنامج حضرة المواطن المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه يمكن انتقال عدوى كورونا بأكثر من وسيلة خاصة من خلال أي تجمعات أو تكدسات في مكان واحد بما فيها حمامات السباحة.
وشدد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتقليل التجمعات، أو التواجد في أماكن مزدحمة لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا.
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