/630714/غسل-أجسادهم-بالبول-أطباء-بالهند-يحذرون-من-استخدام-روث-البقر-في-علاج-كورونا

حذر الأطباء في الهند مواطنيهم من استخدام روث البقر في علاج فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى عدم وجود أي دليل علمي على فعالية الروث الذي قد يؤدي استخدامه إلى انتشار أمراض أخرى.

دهن الأجساد بالبول والروث لتعزيز المناعة

ويذهب بعض السيخ إلى حظائر الأبقار مرة واحدة في الأسبوع في ولاية غوجارات غرب الهند، ليدهنوا أجسادهم بروث البقر وبولها على أمل أن يعزز ذلك مناعتهم ضد فيروس كورونا أو يساعدهم على التعافي منه.

وتعتبر البقرة في الهندوسية رمزا مقدساً للحياة والأرض، وقد استخدم الهندوس لقرون روث البقر لتنظيف منازلهم وفي طقوس الصلاة، معتقدين أن له خصائص علاجية ومطهرة.

وقال المدير المساعد في إحدى شركات الأدوية غوتام مانيلال بوريسا عن هذه الممارسة: "نرى حتى الأطباء يأتون إلى هنا ويعتقدون أن هذا العلاج يحسن مناعتهم ويمكنهم من الذهاب والعناية بالمرضى دون خوف".

معانقة الأبقار في الحظيرة

وأثناء انتظار المشاركين لمزيج الروث والبول على أجسادهم حتى يجف، يعانقون الأبقار في الحظيرة أو يكرمونها، ويمارسون اليوغا لزيادة مستويات الطاقة ثم يغتسلون بالحليب أو اللبن.

وتسببت جائحة الفيروس التاجي في حدوث كارثة في الهند، حيث تم الإبلاغ عن 22.66 مليون إصابة و246116 حالة وفاة حتى الآن، فيما يقول الخبراء إن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من خمسة إلى عشرة أضعاف.