رئيس بعثة منظمة الهجرة : ساعدنا مئات الآلاف من المهاجرين فى الخارج

جدة - نرمين السيد - قال لوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، إن المنظمة اهتمت بالأشخاص المتنقلين لتطوير بيئة مواتية فى تنوع وتماسك اجتماعى، حيث يكون لكل شخص دور فى تطوير مجتمع وبيئة أفضل.





جاء ذلك، أثناء كلمته، مساء أمس الإثنين، فى حفل إفطار نظمته المنظمة الدولية فى مصر، بحضور عدد من السفراء منهم: سفير بلجيكا، وكندا، وفنلندا، والبرتغال، وكوبا، وبنما، والأرجنتين، وجورجيا، وشيلى، والاتحاد الأوروبى، وأيرلندا، ونيوزيلندا، والقائم بأعمال سفارة أوزبكستان.

وأضاف: "نحتفل هذا العام بمرور 30 عاما على وجود البعثة فى مصر، والذكرى السبعين للمنظمة الدولية للهجرة على مستوى العالم"، متابعا: "قمنا بهذا العمل فى مصر منذ 30 عاما، حيث ساعدنا مئات الآلاف من المهاجرين فى مجتمعاتهم المضيفة، وأيضاً ساعدنا المصريين فى الخارج".

واستطرد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر: "نحن نهتم بمن هم بعيدون عن منازلهم، ونساعدهم على تكوين روابط قوية فى مجتمعاتهم المضيفة، ونعمل على انخراطهم فى مجتمع متماسك بدون خوف وضغوط وعدم التمركز"، متابعا: "يسعدنا جداً أن نقدم لكم تذكار صغير من المنظمة وهى شمعة "سولت روك" من واحة سيوة".

وأكد أن سيوة تعتبر من أجمل هدايا الطبيعة المصرية، حيث تم نقش هذه الصخرة الملحية بشغف وحب وإلهام من قبل أهل واحة سيوة مما يعكس الشعور الدقيق لبعثة المنظمة فى مصر تجاهكم.

وأضاف دى بوك، أقترح عليكم عندما تكونوا فى المنزل، عند إشعال الشمعة، أن تتذكروا أى شخص بعيد عن عائلته، الذى يضطر أحياناً إلى مغادرة بلده الحبيب، فكروا فى هؤلاء الأشخاص الذين هاجروا وقد يشعرون بأنهم تقطعت بهم السبل، وأحياناً فى حالة من اليأس والوحدة.

واختتم كلمته قائلا: "تعتبر صداقتنا معكم الدافع الرئيس وراء نجاح بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر تجاه المهاجرين والمجتمع المصرى، حيث كان من المستحيل تحقيق أى من إنجازاتنا بدون دعمكم المستمر".