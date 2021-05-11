مايكل نصيف : الاختيار 2 وهجمة مرتدة يفضحان أهل الشر أمام العالم

وقال، فى بيان له، إن مسلسلى "الاختيار2 وهجمة مرتدة" استطاعا توثيق ونقل وتوضيح حقيقة الأمور لما كان يحدث فى مصر فى العشر سنوات الأخيرة، "ولأول مرة نشهد أعمالا وطنية ومن ملفات جهاز المخابرات العامة لفترة زمنية قريبة جدا وبالتأكيد عاشها كثيرون وذاق الجميع مرارة أيامها".
وشدد الخبير القانونى، أن مصر فى هذه الفترة من عمر الوطن شديدة الحساسية، كانت مستهدفة بقوة كونها عمود الخيمة العربية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع إنقاذ مصر من براثن السقوط فى هذه المؤامرات التى حاكها أعداء الوطن.
وتابع: "القوى المعادية وأهل الشر تحركت سريعا لتنفيذ خططهم للفوضى الخلاقة، بهدف وضع أيديهم على الاكتشافات البترولية واكتشافات الغاز وتوزيعها عليهم"، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على جماعة الإخوان الإرهابية فى تحقيق الفوضى الخلاقة والعمل على حشد المقاتلين والمرتزقة وارسالهم إلى المنطقة لتنفيذ هذا المخطط الدموى
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