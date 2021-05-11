اليوم .. دار الإفتاء تستطلع هلال العيد

جدة - نرمين السيد - تستطلع دار الإفتاء، عقب غروب شمس اليوم الثلاثاء، هلال شهر شوال "هلال العيد"، لإعلان نتائج الرؤية الشرعية، حيث يلقى بيان الرؤية فضيلة العالم الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، خلال بث مباشر من مكتبه.





وكشفت الحسابات الفلكية أن غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو عيد الفطر المبارك، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا. ويولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الثلاثاء الموافق 29 من رمضان 1442 هجريا.

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