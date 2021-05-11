طقس الثلاثاء .. استمرار انخفاض الحرارة ورياح تنشط أحيانا .. القاهرة 33

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومُعتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية.





وليلا، يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. حالة الطقس اليوم وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات مُتقطعة، كما أن هناك فرصا لـ أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 33 19 الإسكندرية 25 17 وادى النطرون 30 18 طنطا 33 18 شبين الكوم 33 19 دمنهور 30 18 بلطيم 26 18 مطروح 24 15 السلوم 27 15 سيوة 32 16 بورسعيد 27 20 دمياط 27 19 الزقازيق 33 19 المنصورة 32 18 الاسماعيلية 33 18 السويس 34 19 العريش 28 18 رفح 28 17 رأس سدر 32 19 نخل 32 15 نويبع 36 22 طابا 32 21 كاترين 30 14 الطور 35 21 شرم الشيخ 37 25 الغردقة 36 26 مرسى علم 37 26 الفيوم 33 19 بنى سويف 34 20 المنيا 34 20 أسيوط 34 21 سوهاج 35 21 قنا 38 22 الأقصر 39 23 أسوان 42 25 ادفو 41 25 أبوسمبل 41 26 الوادى الجديد 38 23 حلايب 32 21 شلاتين 36 21

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