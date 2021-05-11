فيديو - مسحراتى المحروسة .. يا مصر أمى حبك فى دمى

جدة - نرمين السيد - وحملت الحلقة الجديدة عنوان "فى حب مصر"، حيث قال المسحراتى: "حب مصر ابتدى فيا بالكاف والنون قلبى الصغير فتح أبواب تساعى الكون ولقيتنى فى عشقها المكنون ولا كل من رص الكلام شاعر ولا كل من ركب الفرس خيال الأم نبع الحب ومشاعر فوق الغنا الشعبى والموال الأم دى مدرسة واحنا تلامذة عيال ومعلمنا الأدب الحلو من البطال".

وأضاف: "أم البنات الأمرات ومصنع الأبطال عدت جميع المحن وخرجت أجيال يا مصر أمى حبك فى دمى لمينى لمى وارقينا سمى يا مفرحانى وشية همى أبوس ايديها الطيبة وابوس على راسها وابوس ايدين اللى حصد غلتها ودرسها وابوس ايدين اللى بنى وإيدين مدرسها والعامل العرقان والمهندسة مرفوعة راسك فى السما ومشرفا ناسها".

جدير بالذكر، أن برنامج "مسحراتى المحروسة" يأتى بالتعاون بين منصة بلاتفورم، والمجلس القومى للمرأة، حيث يجوب المسحراتى شوارع القاهرة التاريخية.

ويهدف المسحراتى إلى التعزيز من قيم الانتماء الوطنى ونبذ الإرهاب والتطرف، من خلال رسائل فنية تدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب الأعمى، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة.