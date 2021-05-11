الأرصاد: طقس أول أيام العيد حار نهارا لطيف ليلا

جدة - نرمين السيد - تشهد البلاد، الخميس المقبل، أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء نشاط للرياح على فترات متقطعة. وتسجل درجة الحرارة فى القاهرة الكبرى 32 للعظمى و17 للصغرى، والوجه البحرى 32 للعظمى و17 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 27 للعظمى و16 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 26 للعظمى و18 للصغرى، وشمال الصعيد 35 للعظمى و20 للصغرى، وجنوب الصعيد 39 للعظمى و25 للصغرى.

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