اليوم.. مصر للطيران تنقل 4 آلاف و326 راكبا لوجهات مختلفة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مصر للطيران، وفقا لبيان صحفى، التزامها التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الركاب والحد من انتشار فيروس كورونا، فى جميع مراحل السفر والعودة على متن الطائرات، لضمان أفضل خدمة مقدمة للعملاء.

والرحلات الدولية تضم 43 رحلة إلى كل من "بيروت، بغداد، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا ، الدوحه، لندن، باريس، دبى، روما ، إسطنبول، فرانكفورت، فيينا، موسكو، أثينا، أبوظبى، البحرين، عمّان ، الشارقة، أديس أبابا، نيروبى، بودابيست، أربيل، الخرطوم".

كما تُسير مصر للطيران 12 رحلة داخلية إلى "شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، و4 رحلات شحن جوى".