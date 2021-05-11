إعلان القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة 4 جامعات اليوم

جدة - نرمين السيد - ومن المنتظر أن تجتمع اليوم لجنة البت فى الطعون، المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، لإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمنى للمقابلات.

وحددت لجنة اختيار القيادات الجامعية، التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة جامعة فى الآتى: "السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وبداخلها الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، وبناء شراكات، والمشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعى".

وتقدم لرئاسة جامعة القاهرة، 7 أساتذة، وتقلصوا إلى 6 بعد وفاة الدكتور صبرى السنوسى القائم بأعمال عمادة كلية الحقوق الذى وفاته المنية الخميس الماضى، يأتى فى مقدمتهم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة الحالى، والذى تولى رئاسة الجامعة فى أغسطس 2017.

وجاء القائمة المبدئية كالآتى:

نورهان السيد الشيخ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعوم السياسية، الدكتور خالد فاروق العامرى عميد كلية الطب البيطرى السابق، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الحالى، الدكتور هيثم محمد الحافز أستاذ العلوم الأساسية للعلاج الطبيعى كلية العلاج الطبيعى، الدكتور هشام يوسف محمد وكيل كلية الطب البيطرى لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد مصطفى لطيف أستاذ بالمعهد القومى للأورام وأمين المجلس الأعلى للجامعات.

ويتنافس 14 أستاذا على منصب رئيس جامعة سوهاج، وعلى رأسهم، محمود محمد عبدالعاطى، أستاذ الرياضيات التطبيقية بكلية العلوم، الدكتور النميرى علام زناتى، مشرف على كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور أسامة محمد رشاد، مشرف على وكالة كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد عبداللطيف عمران، عميد كلية التربية، الدكتور أحمد رجب عبدالملك أستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة، الدكتور عبدالباسط محمد أبوضيف، وكيل كلية العلوم لشئون المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسان حمدى نعمان، قائم بعمل عميد كلية الطب، الدكتور شاذلى صالح موسى، أستاذ جراحة العظام، بكلية الطب البشرى، الدكتور مجدى محمد أمين، قائم بعمل عميد كلية الصيدلة، الدكتور حازم عبدالرحمن عبيدالله، قائم بعمل كلية الحقوق، الدكتور كريم مصلح صالح، عميد كلية الآدب.

أما جامعة بنى سويف، يتقدم لرئاستها 6 أساتذة، وهم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الدكتورة فاطمة حسن محمد، نائب رئيس جامعة بنى سويف لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أسامة سعيد عبدالصادق، عميد كلية التجارة، الدكتور سيد عبدالقادر أحمد، قام بأعمال رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، الدكتور خالد عباس حلمى، قائم بعمل رئيس قسم الطب الشرعى والسموم بكلية الطب البيطرى، الدكتور محمود محمد أحمد، أستاذ الكيمياء غير العضوية بكلية العلوم.

وترشح لجامعة دمياط، الدكتور السيد محمد الدعدور منفردا.