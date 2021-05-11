وزارة الصحة: 1400 لتر ”مادة خام” من لقاح كورونا سينوفاك تصل مصر...

كشفت وزارة الصحة والسكان عن وصول 1400 لتر من لقاح كورونا سينوفاك كمادة خام لتصنيع 2 مليون و25 ألف جرعة على أن يتم استخدامهم فى التطعيمات المحلية يوم 18 مايو.
أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، قدرة وجاهزية مصانع شركة "فاكسيرا" على إنتاج لقاحات فيروس كورونا، حيث تستقبل مصر الشحنة الأولى للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات "سينوفاك" بداية من يوم 18 من شهر مايو الجارى، لبدء التصنيع فى مصر.
وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تصنيع 2 مليون جرعة بنهاية شهر يونيو القادم، لافتًا إلى أنه فور الانتهاء من التصنيع سوف تخضع تلك الجرعات للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها، كما أن مصر ستصبح مركزًا لتنصيع اللقاحات للدول الأفريقية.
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