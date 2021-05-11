حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 12-5-2021

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021

مهنيًا: التزامك يلعب دورًا كبيرًا في وضع اسمك على ترقية جديدة ، وهذا ما يترك انطباعات إيجابية.

عاطفياً: الغيرة الجائرة تجاه شريكك تزيد من الاشمئزاز بينكما وتترك ردود فعل سلبية غير متوقعة ، لذا احترس من الغيرة المفرطة.

صحياً: إذا كنت تعاني من السمنة ، إذا كانت لديك إرادة قوية ، فأنت الشخص الوحيد الذي يمكنه التخلص من السمنة المفرطة.

برج الثور حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021

مهنياً: تواجه تحديات كثيرة في مكان العمل ، لكنك ستتغلب عليها قريباً وتتغلب على أي شخص يحاول إفشال مشاريعك.

عاطفياً: إذا واجهت بعض المشاكل مع شريكك ، فيجب عليك التقدم بطلب لإغلاق الأشخاص لأنهم مروا بتجارب مماثلة.

صحياً: ألم المعدة وتشنجاتها وصداع شبه يومي ، اسرع في استشارة الطبيب ، لذا من الأفضل تجنبها قنطار علاج

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021

مهنياً: تريد أن تحسن وضعك المهني كثيراً ، لذا تبذل مجهوداً كبيراً في ذلك وتحصد ما أضفته

عاطفياً: من الأفضل أن تعالج بهدوء خلافك مع شريكك ، والنتيجة أن الماء يعود إلى التدفق ، لذا ابق هادئاً ، برج الجوزاء

صحياً: من المستحسن أن تدخر مجهودك ولا تتخلى عن أفعال سطحية للقيام بالعمل الذي عليك القيام به.

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021

مهنياً: لا تتردد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك ، وفي النهاية يجب أن تكون الصورة واضحة ويمكنك الحصول على حقك.

عاطفياً: المؤشرات الإيجابية من الشريك تمنحك أملاً أكبر في المستقبل ، لكن الانتظار لتوضيح كل الأمور أمر لا بد منه.

صحياً: الرشاقة التي تحبها ستريحك نفسياً وتساعدك على القيام بكل ما تريد تحقيقه بسهولة.

برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021

مهنياً: لا تتورط في موضوع صعب ، تصفح أوراقك ووثائقك وانتظر بعض ردود الفعل على مشكلة مالية.

عاطفياً: عامل الثقة مهم جداً لك ولشريكك لإحراز تقدم ، وإلا فإنه سيكون عديم الفائدة ولن تحصل على النتائج التي تريدها.

صحياً: إذا كانت صحتك جيدة ، فستتعافى ، ثم حاول حمايتها من خلال ممارسة التمارين.

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021

مهنياً: لا تتدخل في شؤون الآخرين ، وتحمي علاقاتك من الصعوبات والحجج ، فقد تسمع كلمات لا تصدق أو لا يعول عليها.

عاطفياً: حاولي أن تستعيدي بعضاً من حساسيتك المعتادة ، لأن هذا مطلوب بشدة في المرحلة المقبلة يا عذراء.

صحياً: قلل من شرب القهوة والمنشطات ، واستبدلها بالمياه الغنية بالفيتامينات ، لأنها غير مفيدة بشكل خاص في الليل.

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021

مهنيًا: إذا كنت ترغب في الإعلان عن مشروع أو المضي قدمًا أو تحديد موعد ، فافعل ذلك وأنت تتألق بسحره

عاطفياً: يمكن لبعض المشاعر أن تثقل العلاقة مع الشريك ، لذلك من الأفضل أن تكون متيقظاً في المستقبل.

صحياً: أنت مليء بالنشاط والحيوية بفضل التمارين العديدة التي تقوم بها.

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021

مهنياً: تجد المساعدة اللازمة من شخص يفاجئك بقدراته ، لذا حاول الاستفادة من الدرس لمستقبل أفضل

عاطفياً: شخص ما يحاول قطع علاقتك مع الشريك ، لكنه لن يتمكن من تحقيق هدفه ، خصوصاً أنك تعرف موقعك مع الشريك.

صحياً: يجب توخي الحذر عند خسارة الوزن ، أو استشارة الطبيب أو قراءة المجلات المتعلقة بالنظام الغذائي.

برج القوس حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021

مهنياً: يجب الاستفادة القصوى من الأجواء الإيجابية في مكان العمل ، خصوصاً أن الفترة القادمة قد تشهد ركوداً وعدم استقرار.

عاطفياً: لا تعد الشريك بمشاريع كبيرة لا يمكنك تنفيذها ، يوصى بالالتزام بما يمكنك تقديمه.

صحياً: انتبه لظروفك الصحية لأن طاقتك ضعيفة ومناعةك معتدلة ومع مرور الوقت تتحسن الحالة

برج الجدي حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021

مهنياً: تستعيد قوتك وموقعك في عملك وتثبت وجودك وتتغلب على معظم العقبات والقيود لتحصل على ما تريد.

عاطفياً: تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك العاطفية ، وإعادة النظر في بعض الجوانب ، وإعطاء ثقة قلبك في جانب شريكك.

صحياً: لا تحاول أن تضحك على نفسك عندما يخدع الجميع أنك تتبع نظاماً غذائياً ، ولا تترك أي وجبات فائتة وهي مخفية.

برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021

مهنياً: حاول العثور على الأسباب الحقيقية لتأخير المواضع ولا تشرك نفسك في المشاريع التي قد تكون مخيبة للآمال

عاطفياً: يمكنك زيادة حساسيتك تجاه شريكك أو لومه على البرودة وعدم التعاطف والتضامن مع قضيتك.

صحياً: لا تحاول أن تأكل سراً طعاماً ممنوعاً عليك لأنك تؤذي نفسك وتخون من يحبونك.

برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021

مهنياً: تتخطى أو تغير بعض المشاريع المقترحة وقد تتعرض للإهانة بسبب مشكلة تتعلق بالممتلكات أو المواقف العائلية.

عاطفياً: من المفيد تبادل الأفكار مع الشريك ، وهذا يمنع التفسير المستقبلي لعلاقتك.

صحياً: بغض النظر عن مدى النحافة والأناقة التي تحاول القيام بها ، لن تتمكن من القيام بذلك دون الاهتمام بجودة طعامك وممارسة بعض التمارين.