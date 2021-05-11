حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 12-5-2021

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021
مهنيًا: التزامك يلعب دورًا كبيرًا في وضع اسمك على ترقية جديدة ، وهذا ما يترك انطباعات إيجابية.
عاطفياً: الغيرة الجائرة تجاه شريكك تزيد من الاشمئزاز بينكما وتترك ردود فعل سلبية غير متوقعة ، لذا احترس من الغيرة المفرطة.
صحياً: إذا كنت تعاني من السمنة ، إذا كانت لديك إرادة قوية ، فأنت الشخص الوحيد الذي يمكنه التخلص من السمنة المفرطة.
برج الثور حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021
مهنياً: تواجه تحديات كثيرة في مكان العمل ، لكنك ستتغلب عليها قريباً وتتغلب على أي شخص يحاول إفشال مشاريعك.
عاطفياً: إذا واجهت بعض المشاكل مع شريكك ، فيجب عليك التقدم بطلب لإغلاق الأشخاص لأنهم مروا بتجارب مماثلة.
صحياً: ألم المعدة وتشنجاتها وصداع شبه يومي ، اسرع في استشارة الطبيب ، لذا من الأفضل تجنبها قنطار علاج
برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021
مهنياً: تريد أن تحسن وضعك المهني كثيراً ، لذا تبذل مجهوداً كبيراً في ذلك وتحصد ما أضفته
عاطفياً: من الأفضل أن تعالج بهدوء خلافك مع شريكك ، والنتيجة أن الماء يعود إلى التدفق ، لذا ابق هادئاً ، برج الجوزاء
صحياً: من المستحسن أن تدخر مجهودك ولا تتخلى عن أفعال سطحية للقيام بالعمل الذي عليك القيام به.
برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021
مهنياً: لا تتردد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك ، وفي النهاية يجب أن تكون الصورة واضحة ويمكنك الحصول على حقك.
عاطفياً: المؤشرات الإيجابية من الشريك تمنحك أملاً أكبر في المستقبل ، لكن الانتظار لتوضيح كل الأمور أمر لا بد منه.
صحياً: الرشاقة التي تحبها ستريحك نفسياً وتساعدك على القيام بكل ما تريد تحقيقه بسهولة.
برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021
مهنياً: لا تتورط في موضوع صعب ، تصفح أوراقك ووثائقك وانتظر بعض ردود الفعل على مشكلة مالية.
عاطفياً: عامل الثقة مهم جداً لك ولشريكك لإحراز تقدم ، وإلا فإنه سيكون عديم الفائدة ولن تحصل على النتائج التي تريدها.
صحياً: إذا كانت صحتك جيدة ، فستتعافى ، ثم حاول حمايتها من خلال ممارسة التمارين.
برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021
مهنياً: لا تتدخل في شؤون الآخرين ، وتحمي علاقاتك من الصعوبات والحجج ، فقد تسمع كلمات لا تصدق أو لا يعول عليها.
عاطفياً: حاولي أن تستعيدي بعضاً من حساسيتك المعتادة ، لأن هذا مطلوب بشدة في المرحلة المقبلة يا عذراء.
صحياً: قلل من شرب القهوة والمنشطات ، واستبدلها بالمياه الغنية بالفيتامينات ، لأنها غير مفيدة بشكل خاص في الليل.
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021
مهنيًا: إذا كنت ترغب في الإعلان عن مشروع أو المضي قدمًا أو تحديد موعد ، فافعل ذلك وأنت تتألق بسحره
عاطفياً: يمكن لبعض المشاعر أن تثقل العلاقة مع الشريك ، لذلك من الأفضل أن تكون متيقظاً في المستقبل.
صحياً: أنت مليء بالنشاط والحيوية بفضل التمارين العديدة التي تقوم بها.
برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021
مهنياً: تجد المساعدة اللازمة من شخص يفاجئك بقدراته ، لذا حاول الاستفادة من الدرس لمستقبل أفضل
عاطفياً: شخص ما يحاول قطع علاقتك مع الشريك ، لكنه لن يتمكن من تحقيق هدفه ، خصوصاً أنك تعرف موقعك مع الشريك.
صحياً: يجب توخي الحذر عند خسارة الوزن ، أو استشارة الطبيب أو قراءة المجلات المتعلقة بالنظام الغذائي.
برج القوس حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021
مهنياً: يجب الاستفادة القصوى من الأجواء الإيجابية في مكان العمل ، خصوصاً أن الفترة القادمة قد تشهد ركوداً وعدم استقرار.
عاطفياً: لا تعد الشريك بمشاريع كبيرة لا يمكنك تنفيذها ، يوصى بالالتزام بما يمكنك تقديمه.
صحياً: انتبه لظروفك الصحية لأن طاقتك ضعيفة ومناعةك معتدلة ومع مرور الوقت تتحسن الحالة
برج الجدي حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021
مهنياً: تستعيد قوتك وموقعك في عملك وتثبت وجودك وتتغلب على معظم العقبات والقيود لتحصل على ما تريد.
عاطفياً: تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك العاطفية ، وإعادة النظر في بعض الجوانب ، وإعطاء ثقة قلبك في جانب شريكك.
صحياً: لا تحاول أن تضحك على نفسك عندما يخدع الجميع أنك تتبع نظاماً غذائياً ، ولا تترك أي وجبات فائتة وهي مخفية.
برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021
مهنياً: حاول العثور على الأسباب الحقيقية لتأخير المواضع ولا تشرك نفسك في المشاريع التي قد تكون مخيبة للآمال
عاطفياً: يمكنك زيادة حساسيتك تجاه شريكك أو لومه على البرودة وعدم التعاطف والتضامن مع قضيتك.
صحياً: لا تحاول أن تأكل سراً طعاماً ممنوعاً عليك لأنك تؤذي نفسك وتخون من يحبونك.
برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 12/5/2021
مهنياً: تتخطى أو تغير بعض المشاريع المقترحة وقد تتعرض للإهانة بسبب مشكلة تتعلق بالممتلكات أو المواقف العائلية.
عاطفياً: من المفيد تبادل الأفكار مع الشريك ، وهذا يمنع التفسير المستقبلي لعلاقتك.
صحياً: بغض النظر عن مدى النحافة والأناقة التي تحاول القيام بها ، لن تتمكن من القيام بذلك دون الاهتمام بجودة طعامك وممارسة بعض التمارين.
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