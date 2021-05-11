أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 2021/5/11.. أهمها لقاء برشلونة وليفانتي

/630718/أبرز-مباريات-اليوم-الثلاثاء-2021511-أهمها-لقاء-برشلونة-وليفانتي
تشهد الساحة الرياضية اليوم الثلاثاء 11/5/2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف البطولات أهمها مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم ، ويستعرض دوت الخليج أبرز مواعيد اليوم على الساحة الرياضية العالمية .
مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي – الساعة السابعة مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ساوثهامتون ضد كريستال بالاس – الساعة التاسعة والربع مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أوساسونا ضد قاديش – الساعة السابعة مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports HD 3
إلتشي ضد ديبورتيفو ألافيس – الساعة الثامنة مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports HD 1
ليفانتي ضد برشلونة – الساعة العاشرة مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
جازي نتاب ضد تشايكور ريزا سبور – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR
قاسم باشا ضد أنقرة جوجو – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR
فنربخشة ضد سيفاس سبور – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR
قونيا سبور ضد طرابزون سبور – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR
بشكتاش ضد فاتح قرا جمرك – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR
دينيزليسبور ضد جالاتا سراي – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR
يني ملطية سبور ضد هاتاي سبور – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR
جينتشلاربيرليجي ضد جوزتبه – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR
ألانياسبور ضد إيرزوروم سبور – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR
إسطنبول باشاك شهير ضد قيصري سبور – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR
مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
نابولي ضد أودينيزي – الساعة التاسعة إلا ربع مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports 4 HD
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 2021/5/11.. أهمها لقاء برشلونة وليفانتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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