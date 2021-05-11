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أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 2021/5/11.. أهمها لقاء برشلونة وليفانتي

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محمود الجنايني 0 تبليغ

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تشهد الساحة الرياضية اليوم الثلاثاء 11/5/2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف البطولات أهمها مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم ، ويستعرض دوت الخليج أبرز مواعيد اليوم على الساحة الرياضية العالمية . 

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي – الساعة السابعة مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين  على قناة beIN Sports 2 HD Premium               

ساوثهامتون ضد  كريستال بالاس – الساعة التاسعة والربع مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين  على قناة beIN Sports 2 HD Premium         

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

أوساسونا ضد قاديش – الساعة السابعة مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على  قناة beIN Sports HD 3

إلتشي ضد ديبورتيفو ألافيس – الساعة الثامنة مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports HD 1            

ليفانتي ضد برشلونة – الساعة العاشرة مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports 1 HD Premium     

مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة 

جازي نتاب ضد تشايكور ريزا سبور – الساعة السابعة والنصف مساء  وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر   beIN Sports HD TR           

قاسم باشا  ضد أنقرة جوجو – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر   beIN Sports HD TR           

فنربخشة ضد سيفاس سبور – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر   beIN Sports HD TR           

 قونيا سبور ضد طرابزون سبور – الساعة السابعة والنصف مساء  وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر   beIN Sports HD TR                 

بشكتاش ضد فاتح قرا جمرك – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر   beIN Sports HD TR           

دينيزليسبور ضد جالاتا سراي – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر   beIN Sports HD TR  

        

يني ملطية سبور ضد هاتاي سبور – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر   beIN Sports HD TR           

جينتشلاربيرليجي   ضد جوزتبه – الساعة السابعة والنصف مساء  وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر   beIN Sports HD TR                  

ألانياسبور  ضد  إيرزوروم سبور – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر   beIN Sports HD TR           

إسطنبول باشاك شهير ضد قيصري سبور – الساعة السابعة والنصف مساء  وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر   beIN Sports HD TR  

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

نابولي  ضد أودينيزي – الساعة التاسعة إلا ربع مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports 4 HD                     

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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