أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 2021/5/11.. أهمها لقاء برشلونة وليفانتي

/630718/أبرز-مباريات-اليوم-الثلاثاء-2021511-أهمها-لقاء-برشلونة-وليفانتي

تشهد الساحة الرياضية اليوم الثلاثاء 11/5/2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف البطولات أهمها مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم ، ويستعرض دوت الخليج أبرز مواعيد اليوم على الساحة الرياضية العالمية .

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي – الساعة السابعة مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ساوثهامتون ضد كريستال بالاس – الساعة التاسعة والربع مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا ضد قاديش – الساعة السابعة مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports HD 3

إلتشي ضد ديبورتيفو ألافيس – الساعة الثامنة مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports HD 1

ليفانتي ضد برشلونة – الساعة العاشرة مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

جازي نتاب ضد تشايكور ريزا سبور – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR

قاسم باشا ضد أنقرة جوجو – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR

فنربخشة ضد سيفاس سبور – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR

قونيا سبور ضد طرابزون سبور – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR

بشكتاش ضد فاتح قرا جمرك – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR

دينيزليسبور ضد جالاتا سراي – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR

يني ملطية سبور ضد هاتاي سبور – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR

جينتشلاربيرليجي ضد جوزتبه – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR

ألانياسبور ضد إيرزوروم سبور – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR

إسطنبول باشاك شهير ضد قيصري سبور – الساعة السابعة والنصف مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر beIN Sports HD TR

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

نابولي ضد أودينيزي – الساعة التاسعة إلا ربع مساء وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين على قناة beIN Sports 4 HD