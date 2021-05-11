عاجل.. السيسى يصل هيئة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسى، الهيئة ويفتتح عددا من المشروعات التابعة لقناة السويس.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيتفقد، اليوم الثلاثاء، هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية وسيفتتح عددا من المشروعات التابعة لها.

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